Rebecca Ries ist als Mama gerade "maximal überfordert"

Rebecca Ries (31) gibt schon seit der Geburt ihres Sohnes immer wieder Einblicke in ihr turbulentes Leben als Mutter. Auch jetzt teilt sie ihre Gedanken mit ihren Followern auf Instagram – denn ihr Sohn treibt sie in die Verzweiflung. Auf dem Sofa in ihrem Zuhause sitzend, sagt sie ganz direkt: "Nee, bei mir ist gerade alles andere als perfekt. Ich bin einfach maximal überfordert." Ihr Kleiner steckt momentan in einer besonders fordernden Phase. Er probiert vieles aus und testet dabei nicht nur seine eigenen Grenzen, sondern auch die seiner Mama. Damit sich ihr Sohn heute so richtig auspowern kann, plant Rebecca deshalb einen Ausflug in ein Kindercafé.

Wie Rebecca erzählt, will sie ihren Sohn heute mal so richtig auspowern. Deswegen geht sie mit ihm in ein Kindercafé, wo er stundenlang spielen kann, und kann ihn dann theoretisch rechtzeitig ins Bett bringen. So hofft seine Mama, nach dem fordernden Tag etwas dringend benötigte Zeit für sich zu bekommen. Dass sie so offen über ihre Gefühle spricht, hat für Rebecca einen Grund: "Und ich finde halt auch, gerade auf Social Media, weil halt so viele Mamis mir halt auch folgen, will ich einfach ehrlich mit euch sein." Maliks Verhalten ordnet sie als Teil seiner Entwicklung ein und zeigt Verständnis dafür, dass diese Phase dazugehört.

Rebecca erzieht ihren Sohn größtenteils alleine, da sie nicht mehr mit dem Vater ihres Kindes zusammen ist. Genau deswegen meldete sie sich auch schon vor einigen Monaten auf der Plattform bei ihren Fans und brach dabei sogar in Tränen aus. Malik suchte daraufhin ihre Nähe, nahm sie in den Arm und versuchte, seine Mama zu trösten. Auch mit ihrem neuen Update zeigt Rebecca die weniger perfekten Seiten ihres Familienlebens. Anderen Müttern will sie damit nichts vormachen. Statt ihre Überforderung zu verstecken, spricht sie konkret darüber, wo ihre Belastungsgrenzen liegen.

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries mit ihrem Sohn Malik, Juni 2026

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