Nach Trennung von Lee: Katie Price flirtet mit neuem Mann

Katie Price (48) hat offenbar einen neuen Mann ins Auge gefasst. Wie The Sun berichtet, traf die Reality-Bekanntheit am Dienstagabend bei einer feuchtfröhlichen Preisverleihung auf den Unternehmer Felix Henderson. Der 32-Jährige und Katie sollen den Großteil des Abends miteinander verbracht haben. Im VIP-Bereich plauderten die beiden demnach ausgiebig und konnten offenbar kaum den Blick voneinander lassen. Irgendwann soll Felix sich sogar zu der Britin hinübergebeugt und ihr etwas ins Ohr geflüstert haben. Katie habe die Aufmerksamkeit sichtlich genossen. Das zeigen Bilder, die dem Newsportal vorliegen. Schließlich tauschten die beiden auch ihre Telefonnummern aus. Die vertraute Begegnung heizt nun die Spekulationen um das Liebesleben der fünffachen Mutter weiter an. Denn erst vor Kurzem hatten noch Anzeichen darauf hingedeutet, dass Katie sich möglicherweise wieder mit ihrem Ex Lee Andrews versöhnen könnte.

Für den Abend wählte Katie ein figurbetontes, langärmeliges schwarzes Kleid. Auch ihr Gesprächspartner hatte sich elegant gekleidet und erschien im schicken Anzug. Doch wer ist der Mann, mit dem sich das Model so angeregt unterhielt? Felix ist Mitgründer von OhChat, einem KI-Start-up mit Sitz in London. Darüber hinaus hat er auch die Look After Group mit aus der Taufe gehoben, eine Agentur für Digitalmarketing und Markenaufbau. Prominente Gesellschaft ist für den Geschäftsmann außerdem kein Neuland. Bereits 2017 wurde er bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen der PR-Agentur Bell Pottinger fotografiert. Auf den Bildern war er damals unter anderem neben Sarah Ferguson und dem Politiker Nigel Farage zu sehen. Ob aus dem Nummerntausch mit Katie mehr wird, ist bislang nicht bekannt.

Katie und Lee sollen seit dem Sommer getrennt sein. Gegenüber The Sun hatte die Unternehmerin erklärt, sie habe den 43-Jährigen verlassen, weil sie seine Lügen sattgehabt habe. In den vergangenen Wochen gab es in den sozialen Medien allerdings mehrere Anzeichen für eine mögliche erneute Annäherung. So folgten sich die beiden wieder gegenseitig auf ihren Social-Media-Kanälen. Lee reagierte zudem auf einen Beitrag über Katies Sohn Harvey Price (24) und teilte kurz darauf ein Liebesgedicht. Außerdem zeigte sich Katie erneut mit dem großen Diamant-Verlobungsring, den Lee ihr geschenkt hatte. Noch am vergangenen Wochenende bezeichnete er sie laut The Sun als seine "Seelenverwandte". Er markierte sie in einem Beitrag, in dem es darum ging, "zu wissen, wo sein Herz ist." Katie teilte den Post anschließend in ihrer Story.

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Getty Images Bei den National Television Awards 2026 in London

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Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2026

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