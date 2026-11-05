Für Mama Diana: William und Harry setzen gemeinsames Zeichen

Zwischen Prinz Harry (42) und Prinz William (44) herrscht seit einigen Jahren eine Eiszeit. Es ist bekannt, dass die beiden Royals aktuell nur selten miteinander sprechen und so gut wie gar nicht gemeinsam an Events teilnehmen. Wenn es jedoch um das Vermächtnis ihrer verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36) geht, ziehen die Brüder an einem Strang. Wie People berichtet, gratulierten die beiden Brüder den diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern des Diana Award persönlich – allerdings nicht gemeinsam. Stattdessen schrieben die beiden Prinzen allen Siegern persönliche Briefe. Insgesamt 198 junge Menschen aus 44 Ländern erhalten die Ehrung und damit auch Post von William und Harry. Mit der Auszeichnung wird ihr Einsatz gewürdigt, mit dem sie in ihrem direkten Umfeld und darüber hinaus Dinge zum Positiven verändern.

Ein Blick auf die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger zeigt, wie international die Auszeichnung ist: 49 der Geehrten stammen aus Indien, 25 aus Nigeria und 23 aus den USA. Neun Länder sind in diesem Jahr zum ersten Mal vertreten, darunter die Ukraine und die Mongolei. Harry verbindet schon einiges mit der Ukraine: Der Herzog ist schon mehrfach dorthin gereist, um auf die Arbeit der Veteranen und die Lage des Krieges aufmerksam zu machen. Der Award wird laut der Chefin des Diana Award, Tessy Ojo, an Menschen verliehen, die besonderes Engagement zeigen. Er hat weltweite Bedeutung. Fast 30 Jahre nach dem Tod der Prinzessin würden die Ausgezeichneten auf ihrem Vermächtnis aufbauen, so Tessy weiter.

Das Verhältnis zwischen Harry und William zerbrach bereits 2020, als Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan nach Amerika zog und sich von der Familie zurückzog. Direkt miteinander gesprochen haben sollen die beiden zuletzt im Umfeld der Beerdigung ihrer Großmutter Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022. Bei späteren royalen Anlässen wie der Krönung von König Charles III. (77) hielten die Brüder öffentlich Abstand. Diesen Schritt soll William seinem jüngeren Bruder bis heute nicht verziehen haben. Im Oktober hatte Harry gegenüber GQ betont, eine Versöhnung mit der königlichen Familie sei für ihn "das Wichtigste".

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

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