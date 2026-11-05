Reality-Stars bei "The 50": Dilara Kruse war schockiert

Dilara Kruse (35) hat ehrliche Einblicke in ihre Zeit bei "The 50" gegeben. In einem Interviewausschnitt aus dem "Club der Reality Detektive", den die Realitydarstellerin jetzt in ihrer Instagram-Story teilte, blickte sie auf ihre Erfahrungen in dem Format mit 50 Kandidaten zurück. Ihr Reality-TV-Debüt hatte sie zuvor bei "Promi Big Brother" gegeben. Auf den rauen Umgang bei "The 50" war sie danach nicht vorbereitet. Vor allem die Drohungen unter den Teilnehmern hätten sie aus der Fassung gebracht: "Und dann bin ich ja gar nicht auf meine Welt klargekommen, weil ich dachte, was ist das denn? Wie reden die miteinander? Warum drohen die? Das war halt voll viel für mich." Die Show öffnete ihr auch die Augen dafür, wie extrem manche Reality-TV-Teilnehmer um Sendezeit kämpfen. Dilara zieht hier jedoch eine klare Grenze: Für Aufmerksamkeit würde sie sich niemals verstellen oder nach der Pfeife anderer tanzen.

Ganz anders sei ihr erster TV-Auftritt bei "Promi Big Brother" verlaufen, erklärte Dilara. Damals sprang sie noch völlig ins kalte Wasser, als sie ihr Reality-TV-Debüt gab. Im Container blieb sie einfach ganz sie selbst und schaffte es so fast bis ins Finale. Dass die Zuschauer fleißig für sie abstimmten und sie so weit brachten, erfüllt sie bis heute mit großem Stolz. Auch wenn Mitstreiter noch so dominant auftreten, zieht die Realitydarstellerin eine klare Grenze: "Ich lasse mir von niemandem was sagen. Egal, wie stark du bist, wie intelligent du bist, und schon gar nicht von einem Mann." Natürlich gehe es bei ihren TV-Jobs auch ums Geldverdienen, räumte sie ein. Entscheidend sei für sie aber etwas anderes: "Weil mir ist es immer wichtig in meinem Beruf, egal was ich mache, dass ich Spaß dran habe. Und wenn ich keinen Spaß habe, habe ich keinen Bock."

Schon zu Beginn des Jahres äußerte sich Dilara skeptisch über das Reality-TV-Geschäft und dachte öffentlich über einen Abschied aus der Branche nach. Auslöser war ihre Unzufriedenheit mit bestimmten Trends in der Szene. Für die Zukunft kündigte sie an, deutlich wählerischer zu sein – sowohl bei ihren TV-Projekten als auch bei den Menschen, mit denen sie sich öffentlich umgibt. Einen endgültigen Abschied vom Reality-TV hatte sie damit aber nicht verkündet. Eine spätere Rückkehr auf die Bildschirme ließ die TV-Bekanntheit ausdrücklich offen. Sogar eine eigene Realityshow konnte sie sich grundsätzlich vorstellen. Wie es für sie im Fernsehen weitergeht, verriet Dilara in dem aktuellen Interviewausschnitt nicht.

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IMAGO / Marja Dilara Kruse, Januar 2026

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Joyn Dilara Kruse bei "Promis unter Palmen" 2026

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