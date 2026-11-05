"Schrecklich": Karissa Shannon packt über Hugh Hefner aus

Karissa Shannon (37) spricht nun offen über eine der dunkelsten Zeiten ihres Lebens. In einem aktuellen Interview mit Page Six berichtet das Model, dass Hugh Hefner (†91) von ihr und ihrer Zwillingsschwester Kristina Shannon (37) sexuelle Handlungen miteinander verlangt haben soll. Der 2017 verstorbene Playboygründer habe sie immer wieder dazu gedrängt, schildert Karissa. Damals lebten die Schwestern im Alter von 18 bis 20 Jahren in der berühmten Playboy Mansion in Los Angeles. Heute ist sie 37 Jahre alt und möchte mit einem möglichen Missverständnis aufräumen: "Wir hatten wirklich nie, nie inzestuösen Sex. Wir haben das nie getan. Wir haben es vorgetäuscht. Jedes Mal. Und es war schrecklich", stellt sie gegenüber dem Portal klar.

Hugh selbst soll laut Karissa nicht bemerkt haben, dass die Schwestern ihm etwas vorspielten. Um die Zwillinge zu überreden, habe der Playboygründer ihnen eingeredet, die intimen Handlungen seien ein Beweis ihrer Zuneigung zueinander. "Er wollte es sehen und wollte, dass wir miteinander herummachen, und sagte, wenn wir uns wirklich lieben würden, würden wir es zusammen tun", erinnert sich Karissa im Gespräch mit Page Six. Deshalb hätten die beiden untereinander vereinbart, alles lediglich vorzutäuschen. Bereits 2022 hatte Karissa in der Dokureihe "Secrets of Playboy" über ihre sexuellen Erfahrungen mit Hugh gesprochen. Sie bezeichnete diese als Übergriffe, die sich für sie "wie eine Vergewaltigung" angefühlt hätten. Zudem soll es an ihrem 19. Geburtstag zu einem erzwungenen Dreier gekommen sein.

Mit ihren Aussagen bestätigt Karissa die heftigen Vorwürfe, die Hughs Witwe Crystal Harris (40) vor Kurzem erhoben hatte. Sie hatte öffentlich behauptet, Hugh habe versucht, die Köpfe der Zwillinge gegeneinander zu drücken, um sie zu sexuellen Handlungen miteinander zu bewegen. "Das ist Inzest. Das ist widerlich. Ich wollte nicht, dass sie so etwas miteinander tun mussten. Deshalb war das sehr, sehr schwer", sagte Crystal im Podcast "Lisa Guerrero Unleashed". Karissa hat die belastenden Jahre in der Mansion inzwischen hinter sich gelassen. Nach eigener Aussage habe sie lange daran gearbeitet, die Erlebnisse zu verarbeiten, und sich nach einem ganz normalen Leben gesehnt. Heute lebt sie wieder in ihrer Heimat Michigan und ist mit einem Kanadier verlobt. Damit nicht genug: Im April erwartet sie ihren Sohn Genesis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und die Playboy-Zwillinge

Anzeige Anzeige

Getty Images Karissa Shannon bei der OK! Magazine USA 5th Anniversary Party in Hollywood, 2010

Anzeige Anzeige