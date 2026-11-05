Hochzeit von Dominik und Anna Rossow: Er bringt die Eheringe

Anna Rossow (38) und Dominik Stuckmann (34) haben für ihre Hochzeit einen ganz besonderen Ringträger ausgesucht – und der läuft auf vier Pfoten. Wie das ehemalige Der Bachelor-Paar jetzt RTL verriet, soll ihr Hund ihnen während der Trauung die Ringe bringen. Statt Stöckchen apportiert der Vierbeiner an diesem Tag also die wohl wichtigsten Schmuckstücke im Leben seiner Besitzer. Die Eheschließung findet am 21. November auf einem Schloss im Taunus statt, wo das Paar im engsten Kreis von rund 20 Familienmitgliedern heiratet. Nur wenige Wochen vor dem Termin sind die Vorfreude und Nervosität beim Bräutigam bereits deutlich spürbar. "So langsam werde ich nervös. Die Spannung steigt", gab Dominik zu.

Ganz traditionell verbringen die beiden die Nacht vor dem großen Tag getrennt voneinander – der emotionale Moment des Wiedersehens ist erst für die Zeremonie am Altar geplant. Hinter den Kulissen ist die To-do-Liste des Paares bereits so gut wie abgearbeitet: Die Junggesellenabschiede wurden zelebriert, die Outfits für Braut und Bräutigam hängen bereit, und auch die Ringe sowie das Probeessen sind längst organisiert. Die Vorbereitungen meisterten die beiden fast ausschließlich als eingespieltes Team. Trotzdem setzen die beiden eigene Schwerpunkte. Dominik ist vor allem wichtig, dass alle Gäste einen schönen Abend erleben. Anna achtet unter anderem auf die Ästhetik der Location und auf die Gestaltung der Einladungen. Kulinarisch dürfen sich die Gäste auf sechs Gänge freuen, unter anderem gibt es Rinderfilet. Auch der formelle Teil ist geregelt: Den Ehevertrag haben die beiden bereits am 30. Oktober unterschrieben. Wer bei der intimen Feier im Taunus nicht dabei ist, muss nicht traurig sein. Im kommenden Jahr soll nämlich auf Mallorca eine größere Hochzeitsparty steigen.

Kennengelernt haben sich Anna und Dominik im Jahr 2022 bei "Der Bachelor". Ihren Anfang nahm die Beziehung im TV, als Dominik seiner Anna im großen Finale der Kuppelshow die allerletzte Rose anvertraute. Vier Jahre nach dieser Entscheidung setzt das Paar nun einen historischen Meilenstein in der deutschen Reality-Landschaft: Sie sind das allererste Bachelor-Gespann hierzulande, das den Bund fürs Leben schließt. Den Grundstein dafür legten sie im Jahr 2025, als der einstige Rosenkavalier seiner Partnerin während eines Urlaubs auf Mauritius einen romantischen Heiratsantrag machte. Den Hochzeitstermin gaben sie Ende September mit einem gemeinsamen Instagram-Video bekannt. Darin hielten sie nacheinander beschriftete Zettel in die Kamera. Was zuerst wie ein Hilferuf aussah, war am Ende eine "Save the Date"-Botschaft für den 21. November. Dass sie mit ihrer Ehe Bachelor-Geschichte schreiben, finden beide "besonders". "Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag auf der Couch sitzen und darüber nachdenken. Dennoch gibt der Aspekt unserer Beziehung einen besonderen Zauber", erklärte Dominik gegenüber RTL.

Anzeige Anzeige

Imago Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei der 76. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios in München, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annarossow Dominik Stuckmann mit seinem Hund im Januar 2026

Anzeige Anzeige