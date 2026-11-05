Geheimnis gelüftet: Er ist der "Teddy" an Kate Merlans Seite

Das Rätsel ist endlich gelöst! Monatelang hatte Kate Merlan (39) ein großes Geheimnis um den Mann an ihrer Seite gemacht. Jetzt ist klar, wer in dem flauschigen Teddybären-Kostüm steckt: Es ist ihr Noch-Ehemann Jakub Jarecki (31). In der sechsten Folge von Der Promihof, die seit heute auf RTL+ abrufbar ist, treten die beiden zusammen auf. Damit machen sie ihr Liebescomeback vor laufenden Kameras öffentlich. Auf dem Bauernhof wollen sie sich nun als wiedervereintes Paar behaupten. Bis zuletzt hatte die Realitydarstellerin ein großes Geheimnis um ihren Begleiter gemacht. Auf Instagram bekamen ihre Follower ihn ausschließlich im kuscheligen Teddy-Look zu sehen. Lange können die beiden ihre neue Harmonie allerdings nicht genießen, denn schon beim Einzug wird sie auf die Probe gestellt. Mit Kevin Njie (30) bricht nämlich direkt ein Streit aus. Dabei geht es um die Frage, ob Kevin Kate angebaggert hat.

Bis zur großen Enthüllung hatte der Mann im Plüschfell kaum etwas über sich verraten. In einer Fragerunde gab er nur preis, dass er schon Erfahrungen im Reality-TV gesammelt hat. Seinen Namen behielt er weiterhin für sich. Auch RTLZWEI spielte das Versteckspiel mit und kündigte Kate für "Promihof" zusammen mit einem mysteriösen Teddybären an. Ganz überraschend dürfte der Name unter dem Kostüm für manche Zuschauer trotzdem nicht sein, denn Jakub wurde schon länger als möglicher Teddy gehandelt. Bei "Dschungel Divas" hatte Kate nämlich eine Videobotschaft von ihm und den gemeinsamen Hunden bekommen. Daraufhin hofften einige Fans auf eine Versöhnung. Andere sahen in der Nachricht jedoch keinen eindeutigen Liebesbeweis. Schließlich waren die beiden auch nach ihrer Trennung durch ihre Vierbeiner verbunden geblieben. Seit der Demaskierung steht nun fest: Kates vermeintlich neue Liebe ist in Wahrheit ein alter Bekannter.

Die Beziehung von Kate und Jakub gleicht seit Jahren einer Achterbahnfahrt. Ende 2020 kamen die beiden zusammen und stellten ihre Liebe kurz darauf bei Temptation Island VIP auf die Probe. Im November 2021 gaben sie sich schließlich das Jawort. Doch schon im September 2022 verkündete Kate zum ersten Mal die Trennung. Danach standen die beiden für Prominent getrennt noch einmal gemeinsam vor der Kamera. Im November 2023 folgte das Liebescomeback, das allerdings nicht lange hielt: Im August 2024 erklärte Kate die Ehe erneut für beendet. Offiziell geschieden sind die beiden aber offenbar bis heute nicht. Im aktuellen "Promihof"-Steckbrief führt RTLZWEI Jakub nämlich weiterhin als Kates Noch-Ehemann. Nach mehreren Trennungen und Annäherungen geht ihre gemeinsame Geschichte mit "Promihof" also in die nächste Runde, und diesmal ganz ohne Plüschkostüm.

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Imago Kate Merlan bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen, Februar 2026

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und ein Mensch im Teddybären-Kostüm, April 2026

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