Schmerzen: Amira Aly muss sich nach Geburt noch schonen

Amira Aly (34) braucht nach der Geburt ihres jüngsten Kindes weiterhin Ruhe. In ihrer Instagram-Story meldete sich die Moderatorin jetzt von der Couch aus bei ihren Followern und berichtete, dass ihr Körper ihr noch deutliche Grenzen setzt. Obwohl draußen gutes Wetter herrschte, fehlt ihr momentan die Kraft für einen Spaziergang. "Spazieren ist noch nicht so richtig drin. Ähm, für mich zumindest", erklärte sie offen. Selbst kleinere Aufgaben zu Hause bleiben nicht ohne Folgen. Deshalb möchte Amira in den kommenden Tagen bewusst kürzertreten und ihrem Körper Zeit geben, sich von der Entbindung zu erholen.

Wie schnell sie ihre Belastungsgrenze erreicht, schilderte Amira ebenfalls. Sobald sie das Bedürfnis bekomme, im Haus aufzuräumen, machten sich unmittelbar Beschwerden bemerkbar. "Und ja, dann tut gleich alles weh. Also von daher muss ich noch mal ein bisschen langsam machen", erzählte sie auf Instagram. Für das Selfievideo hatte sie es sich auf einem hellen Sofa bequem gemacht. Sie trug ein hellgraues, bauchfreies Oberteil und eine schwarze Hose, auf ihrem Schoß lag ein grauer Stoff. Beim Sprechen wirkte sie gefasst und sachlich, gelegentlich lächelte sie leicht. Eine weitere Aufnahme aus dem Wohnzimmer zeigte außerdem, dass bei ihr bereits Weihnachtsstimmung eingezogen ist: Im Hintergrund stand ein mit roten und weißen Kugeln geschmückter Weihnachtsbaum, unter dem schon einige Geschenke lagen.

Die dreifache Mutter veröffentlichte kurz nach ihrem Gesundheitsupdate außerdem einen Podcastausschnitt zum Thema "Schwangerschaft, Geburt und Mythen". Im Gespräch ging es unter anderem darum, wie sehr eine Schwangerschaft die Energiereserven einer werdenden Mutter beanspruchen kann. Auch die Bedeutung gut gefüllter Eisenspeicher vor der Geburt und einer möglichen Stillzeit wurde angesprochen. Amira hörte den Ausführungen ihres männlichen Gesprächspartners aufmerksam zu und reagierte stellenweise überrascht. Zwischendurch lächelte sie immer wieder und ging auf seine Erklärungen ein.

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Instagram / amiraaly Amira Aly meldet sich aus dem Wochenbett, November 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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