"Am besten impotent" – Kader Loth sucht einen neuen Mann

Kader Loth (53) hat sehr genaue Vorstellungen von ihrem nächsten Partner, und ihre Wunschliste ist alles andere als gewöhnlich. Gemeinsam mit ihrem Expartner Ismet Atli (56) war der Realitystar jetzt im TAG24-Format "trashkurs" zu Gast. Dort sprachen die beiden offen darüber, wie sie heute zueinander stehen. Seit ihrer Trennung verbindet Kader und Isi eigentlich nur noch eine platonische Beziehung. Trotzdem findet Kader ihren Ex seit einigen Wochen wieder anziehend. Kader und Isi haben nach eigenen Angaben viele Höhen und Tiefen miteinander erlebt. Trotz der Trennung fühlen sich die beiden noch immer eng verbunden. Wie ihr Verhältnis heute aussieht, beschreibt Kader in "trashkurs" ganz deutlich: "Wir haben eine platonische Beziehung. Ohne Sex." Fehlende Intimität war schon bei ihrer Trennung ein großes Thema. Als Grund für das Liebes-Aus wurden damals Kaders Wechseljahre und ihre dadurch gesunkene Lust genannt.

Ihr eigentlicher Idealtyp sieht allerdings ganz anders aus. "Ich suche einen Mann, bei dem Sex keine Rolle mehr spielt. Am besten impotent", erklärte sie in der Sendung ohne Umschweife. Beim Aussehen ist die Realitydarstellerin dagegen recht entspannt: Ein bisschen Bauch darf der mögliche Neue an ihrer Seite ruhig haben. Ganz ohne Grenzen geht es aber nicht. Bei Pflegegrad 3 wäre für Kader nämlich Schluss. Für ihren veränderten Blick auf Isi hat Kader eine ungewöhnliche Erklärung. Sie nimmt nach eigenen Angaben täglich männliche Hormone. Auf Viagra für Frauen setze sie nicht mehr, stattdessen greife sie inzwischen zu Testosteron. "Komischerweise finde ich Isi inzwischen wieder attraktiv", gab sie im Gespräch mit TAG24 zu. Lange hält die neue Anziehung allerdings nicht an. Sobald Isi den Mund aufmache, sei ihr Interesse schnell wieder verflogen, verriet Kader. Auch mit seinen Tattoos kann sie nichts anfangen, sie stoßen sie sogar ab.

Ganz abschreiben will sie ihren Ex aber offenbar nicht. Würde er sich mehr bemühen und dafür weniger reden, hätte er durchaus Chancen bei ihr, deutete die Realitydarstellerin an. Isi gab sich in der Sendung ebenfalls grundsätzlich offen für eine neue Liebe. Ein Liebescomeback mit Kader sieht er wegen ihrer Unterschiede und persönlicher Probleme jedoch eher skeptisch. Er hatte das Verhältnis zu seiner Ex nach der Trennung zwar als sehr gut bezeichnet, verwies aber auch auf Probleme, die schon seit Jahren zwischen ihnen bestünden.

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Imago Kader Loth und Ismet Atli

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Imago Kader Loth bei der Night of Reality Stars im Masumi Space in Berlin, 18.10.2025

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