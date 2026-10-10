Mit 17 verheiratet: Kader Loth nimmt älteren Ex in Schutz

Kader Loth (53) hat einen sehr persönlichen Teil ihrer Vergangenheit offengelegt. Im Podcast "$HZ wir müssen reden" sprach der Realitystar mit Host Kimisinamood über ihre erste große Liebe – und über eine Ehe, die sie als Teenager einging. Mit gerade einmal 17 Jahren gab sie einem Kanadier das Jawort, der damals bereits 40 Jahre alt war. Ein Altersunterschied von rund 23 Jahren trennte das Paar. Dass sie damals noch blutjung und unerfahren war, bestreitet die Ex-Partnerin von Ismet Atli (56) heute nicht. Sie beteuert aber, echte Gefühle für ihren damaligen Mann empfunden zu haben. Er habe sie vom ersten Moment an beeindruckt, weil er dem Actionstar Jean-Claude Van Damme (65) ähnlich gesehen habe. Für sie sei damit sofort klar gewesen: Das ist ihr Traummann. Während die Moderatorin das Verhalten des damals 40-Jährigen deutlich kritisiert, nimmt Kader ihren Ex im Gespräch ausdrücklich in Schutz.

Besonders an einem Punkt gingen die Meinungen in der Podcastfolge auseinander. Kader weigerte sich vehement, sich als minderjährig bezeichnen zu lassen. Schließlich sei sie "Ende 17, 18" gewesen und habe bereits gewusst, was sie im Leben wolle. Kim hielt dagegen: "Ende 17 ist eigentlich minderjährig." Ihre damalige Entscheidung ordnet die Reality-Bekanntheit rückblickend so ein: "Ich war noch jung und sehr naiv, aber der war 40. Das war meine erste große Liebe." Die Podcasterin wollte die Verantwortung allerdings nicht bei dem Teenager sehen. "Ich würde nicht sagen, dass du einen Fehler gemacht hast – das wäre Victim Blaming. Du hast nichts falsch gemacht. Ich finde, von seiner Seite aus mit 40 eine 17-Jährige zu heiraten, ist ziemlich verrückt, sage ich dir ehrlich", stellte sie klar. Kader argumentierte daraufhin, sie habe reifer ausgesehen, ihr Partner dagegen jünger. Auf Kims drastische Bemerkung, er gehöre trotz seines guten Aussehens ins Gefängnis, entgegnete sie: "Ja, gut. Es war halt auch von seiner Seite aus die große Liebe."

Ein Relikt dieser Ehe bleibt Kader bis heute: ihr Nachname. Loth stammt von ihrem kanadischen Exmann, den Namen behielt sie auch nach dem Aus der Beziehung bei. Viele Menschen könnten sie deshalb nicht eindeutig einordnen, erklärte sie im Podcast – der deutsch klingende Name sorge immer wieder für Verwirrung. Der Gesprächsausschnitt machte inzwischen auf TikTok die Runde und sorgt dort für reichlich Diskussionen. Viele Nutzer zeigten sich von den Aussagen der ehemaligen Temptation Island VIP-Kandidatin irritiert. "Ganz schwierig, was Kader da sagt", schrieb ein User, dessen Kommentar fast 500 Likes sammelte. Ein weiterer Fan versuchte, ihre Haltung einzuordnen: "Sie ist ein Grooming-Opfer. Und wenn man in der Flasche sitzt, ist es schwer, das Label zu lesen…" Kader selbst äußerte sich bislang nicht zu den Reaktionen im Netz.

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Amazon MGM Studios Kader Loth bei "The 50"

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Instagram / kader_loth Kader Loth im Jahr 1999

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ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars