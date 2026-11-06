Auto lief voll Wasser: Reiseinfluencerin (24) ist ertrunken

Die französische Reiseinfluencerin Emma Marie Laurent ist im Alter von 24 Jahren bei einem schweren Unfall in Nicaragua ums Leben gekommen. Wie ihre Freundin Marine Despouys auf Instagram berichtete, war Emma Marie in der Nacht zum 9. Oktober mit einer Reisegruppe in einem Pickup unterwegs. Nach einem Tanzkurs wollten sie zurück zum Hotel. Der Wagen sollte bei Starkregen den Río Nahualapa im Südwesten des Landes durchqueren. In einer Senke reichte das Wasser zunächst nur bis zu den Knien, aber eine Welle traf das Fahrzeug. Binnen Sekunden stand das Wasser bis an die Fenster und die Strömung riss den Pickup mit. Der Fahrer und sein Bruder auf dem Beifahrersitz konnten sich durch ihre offenen Fenster retten. Doch Emma Marie und drei weitere Frauen saßen auf der Rückbank fest, denn weder die Türen noch die Fenster ließen sich öffnen. Nur Marine schaffte es durch eine vordere Scheibe hinaus und bis ans Ufer. Emma Marie und zwei weitere junge Frauen ertranken.

Marine beschreibt die dramatischen Minuten auf Social Media. "Während das Auto sank und nur noch ganz oben ein kleiner Bereich mit Luft war, blieb Emma ruhig und sagte uns, wir sollten so viel Luft holen, wie wir können. Ich weinte. Türen und Fenster ließen sich nicht öffnen, das Auto wurde vom Wasser verschluckt", erinnerte sich die Überlebende. Dann wurde es dunkel. Mit letzter Kraft kletterte Marine nach vorn und durch eine bereits offene Scheibe ins Freie. An der Oberfläche erfasste sie zuerst die Strömung, doch schließlich erreichte sie das Ufer. Dorfbewohner entdeckten den Toyota später rund 300 Meter von der Unglücksstelle entfernt. Er lag auf der Seite und war fast ganz im braunen Wasser versunken. Die Türen waren noch immer geschlossen. Die nicaraguanischen Behörden bestätigten drei Todesopfer. Neben Emma Marie starben die 20-jährige Schweizer Touristin Noë Lina und die 19-jährige Nicaraguanerin Karen Nahomi Lòpez.

Kennengelernt hatten sich die jungen Frauen in einem Surfcamp an der Pazifikküste Nicaraguas. Emma Marie war in den sozialen Netzwerken als Influencerin aktiv. Dort ließ sie Zehntausende Follower an ihren Reisen durch verschiedene Länder teilhaben. Viele dieser Erlebnisse teilte sie mit Marine: Die beiden Französinnen waren vor dem Unglück zwei Jahre lang gemeinsam auf Weltreise gewesen. "Emma war wie eine Schwester für mich. Ich werde ihr immer dankbar sein", ehrte sie ihre verstorbene Freundin. Damit verabschiedete sich Marine öffentlich von ihrer langjährigen Reisebegleiterin, mit der sie Hunderte gemeinsame Tage unterwegs war. Mit ihren Worten wandte sie sich auch an die vielen Menschen, die Emma Maries Reisen online verfolgt hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmaalr Emma Marie Laurent, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / marinedsp Marine und Emma Marie , Reiseinfluencerinnen

Anzeige Anzeige