So tragisch starb "Löwenzahn"-Legende Peter Lustig (†78)

Peter Lustig (†78) lebte viele Jahre lang mit einer schweren Krankheit. Schon 1984 erhielt die "Löwenzahn"-Legende die Diagnose Lungenkrebs. Danach musste sich der Kinderfernsehstar mehreren Operationen unterziehen und verlor dabei sogar einen Lungenflügel. Trotzdem stand er danach noch mehr als zwei Jahrzehnte vor der Kamera. Am 23. Februar 2016 starb der Moderator im Alter von 78 Jahren. Wie Bild berichtete, verbrachte er seine letzten Momente nicht allein: Peter war auf einem Hof nahe Husum in Nordfriesland und hatte seine geliebte Familie um sich. Obwohl seine langjährige Krebserkrankung bekannt war, wurde die genaue Todesursache nie öffentlich bestätigt. Ob der Lungenkrebs oder mögliche Folgen seiner Operationen tatsächlich zu seinem Tod führten, blieb damit offiziell ungeklärt.

Mit der Kindersendung "Löwenzahn" wurde der 78-Jährige zum Idol für gleich mehrere Generationen. Auf leicht verständliche Weise vermittelte er seinem jungen Publikum Wissen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Nach seinem Tod würdigte ihn auch sein langjähriger Sender. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler (55) fand in einem Statement des Senders bewegende Worte für ihn: "Tüfteln, Forschen, Entdecken – das war die Welt von Peter Lustig. Über 25 Jahre war er eine Institution im deutschen Kinderfernsehen und das Gesicht der ZDF-Kultsendung 'Löwenzahn'." Außerdem hob Norbert hervor, dass Peter Kindern spannende Geschichten, interessante Experimente und außergewöhnliche Erkenntnisse nähergebracht habe, ohne sich bei ihnen anzubiedern. Abschließend erklärte er: "Wir werden den Mann, der Kinder und Erwachsene immer wieder zu überraschenden Erkenntnissen geführt hat, in lebendiger Erinnerung behalten." Damit erinnerte der Sender besonders an Peters Talent, anspruchsvolle Zusammenhänge kindgerecht und zugleich ernsthaft zu vermitteln.

Von 1981 bis 2005 war Peter das Gesicht von "Löwenzahn". In mehr als 200 Folgen stand er im Mittelpunkt der Sendung, außerdem spielte er die Hauptrolle in einem Kinofilm. Zu seinen Markenzeichen gehörten die Nickelbrille, die blaue Latzhose und sein Bauwagen, in dem er vor der Kamera wohnte und tüftelte. Im Februar 2026 jährte sich Peters Tod zum zehnten Mal. Dabei war sein berühmter Look offenbar keine Erfindung fürs Fernsehen gewesen. Sein Sohn Pavi Momme hatte wenige Monate nach Peters Tod im Magazin Focus erzählt: "Nickelbrille und Latzhose trug er schon, lange bevor er fürs Fernsehen arbeitete." Mit seinem "Abschalten!" hatte Peter die Kinder am Ende der Folgen ermuntert, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

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ActionPress/Meyer, Thomas Peter Lustig, einstiger TV-Moderator

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ActionPress Peter Lustig

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