Anne Wünsche reagiert auf Trennungsgerüchte um Ex Henning

Sind Denise Merten (36) und Henning Merten (36) etwa kein Paar mehr? Im Netz machen derzeit Gerüchte die Runde, dass sich die beiden getrennt haben könnten. Eine Bestätigung des Ehepaares gibt es bislang allerdings nicht. Jetzt meldet sich ausgerechnet Hennings Ex-Partnerin Anne Wünsche (35) zu Wort: In einem Clip auf Instagram äußert sich der Social-Media-Star zu den Spekulationen und hat eine ganz eigene Theorie dazu. Anne glaubt nämlich nicht so recht an ein echtes Liebes-Aus. Stattdessen könnte hinter den Andeutungen ihrer Meinung nach eine gezielte Aktion stecken, die Denise und Henning Aufmerksamkeit verschaffen soll. Dabei bringt sie auch ein bekanntes TV-Format ins Spiel. Mit ihrem Verweis auf die Realityshow Prominent getrennt deutet Anne an, dass möglicherweise eine Teilnahme des Ehepaares geplant sein könnte. Belege für diese Vermutung nennt sie in dem Clip jedoch nicht.

In ihrem Video wird Anne dabei ziemlich deutlich. "'Prominent getrennt' steht vor der Tür. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein Marketingding zwischen den beiden", erklärt sie auf Instagram. Sollte das Paar aber wirklich getrennte Wege gehen, hätte die Influencerin offenbar allen Grund zur Freude. "Wenn die aber ernsthaft getrennt sein sollten, dann feiere ich die größte Party meines Lebens", kündigt sie an. Hinter dieser recht deutlichen Ansage steckt laut Anne vor allem eine Hoffnung. "Weil ich dann das Gefühl habe, dass ich mich mit Henning wieder besser verstehen könnte", begründet sie ihre Partypläne. Ganz abgeschrieben hat sie ihren Ex nämlich nicht. "Weil eigentlich ist er ja kein schlechter Mensch. Das hat ja erst alles angefangen, seitdem er mit ihr zusammen ist", stellt Anne in dem Clip klar. Wen sie mit "ihr" meint, dürfte damit wohl beantwortet sein.

Anne hat sich bereits zuvor über ihr angespanntes Verhältnis zu Henning geäußert. Für die Verschlechterung ihres Kontakts macht die Realitydarstellerin vor allem die Beziehung ihres Ex mit Denise verantwortlich. Erst vor rund sechs Wochen hatte Anne öffentlich gegen Denise ausgeteilt. Damals behauptete sie, Henning habe sich verändert, seit seine heutige Partnerin in sein Leben getreten sei. An diese Aussagen knüpft ihre aktuelle Reaktion nun nahtlos an. In ihrer Darstellung macht Anne einen klaren Unterschied zwischen den beiden. Den Einfluss von Denise auf ihn beschreibt sie immer wieder negativ. Ob Anne ihre angekündigte Party tatsächlich feiern wird oder ob sich die Trennungsgerüchte als Werbeaktion für "Prominent getrennt" entpuppen, ist derzeit noch offen. Denise und Henning haben sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert.

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / henningmerten Henning und Denise Merten, Juli 2026

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