Deutschland: Weltweit erster "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt

Für Fans der Zauberwelt beginnt die Adventszeit in diesem Jahr besonders magisch: In München öffnet bald weltweit der erste Harry Potter-Weihnachtsmarkt. Veranstalter ist der Streamingdienst HBO Max, der damit auf seine kommende Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen" feiern möchte. Vom 28. November bis zum 6. Dezember 2026 wird die Praterinsel mitten in der bayerischen Landeshauptstadt zu einer weihnachtlichen Erlebniswelt. "Stimmungsvolle Fotomotive im Stil der Serie laden dazu ein, Erinnerungen an den Besuch festzuhalten. Speisen und weitere kulinarische Angebote, inspiriert von der 'Harry Potter'-Welt, bringen den Zauber auch auf den Teller. Außerdem warten auf die Gäste weitere Überraschungen", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Optisch orientiert sich der Winterzauber an der neuen HBO-Produktion. Insgesamt neun Tage lang können sich große und kleine Fans dort schon vor dem Serienstart auf ihre Rückkehr nach Hogwarts einstimmen. Eine gute Nachricht gibt es für alle Besucher gleich vorweg: Der Eintritt ist kostenlos. Geplant sind laut HBO Max rund zehn Buden. Dazu kommen verschiedene Aktionen und Attraktionen, die von der Geschichte rund um den jungen Zauberer inspiriert sind. Was sich dahinter verbirgt, wird vorerst allerdings noch nicht verraten. Auch die Anreise ist unkompliziert. Die Praterinsel liegt in der Isar und ist nur wenige Gehminuten von der Münchner Innenstadt entfernt. Erreichbar ist das Gelände unter anderem über die Haltestellen Isartor, Lehel und Maxmonument.

Der Weihnachtsmarkt dürfte die Vorfreude auf ein ganz besonderes Fest noch steigern: Am 25. Dezember 2026 soll die neue "Harry Potter"-Serie bei HBO Max starten. Schon vor rund zwei Monaten hatte der erste Trailer unter deutschen Fans für Begeisterung gesorgt. Besonders gut kam das neue Hauptdarstellertrio an: Dominic McLaughlin als Harry, Arabella Stanton (12) als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley. "Die deutsche Synchro ist stabil", lautete etwa ein Kommentar auf YouTube. Für Gesprächsstoff sorgten außerdem Szenen, die Fans aus den bisherigen Filmen nicht kannten. "So viele kleine Szenen und Details, die es nicht in die Filme geschafft haben, kommen hier vor", schrieb ein Zuschauer.

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HBO Max "Harry Potter"-Weihnachtsmarkt, Plakat

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HBO Max Dominic McLaughlin als Harry Potter, "Harry Potter und der Stein der Weisen"

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