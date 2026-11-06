Hand in Hand mit Model: Carsten Maschmeyer spricht Klartext

Carsten Maschmeyer (67) sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Der Unternehmer wurde Hand in Hand mit dem Model Anouchka Lou auf dem Rodeo Drive in Beverly Hills gesehen. Ein Blogger hatte die beiden bei ihrem Spaziergang vor einer Chanel-Boutique fotografiert. Die Aufnahmen wirken vertraut und warfen prompt die Frage auf, ob der Geschäftsmann eine neue Frau an seiner Seite hat. Dem widerspricht Carsten gegenüber Bild nun klar: "So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht. Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Straße überquert haben. Ich bin noch Single und ganz sicher hätte ich eine neue Freundin nicht auf einer der meistfotografierten Straßen der Welt ausgeführt." Der Investor aus Die Höhle der Löwen stellt damit klar, dass er weiterhin ungebunden ist. Das Herz des Models hingegen soll vergeben sein. Laut der Zeitung soll Anouchka mit einem anderen Mann liiert sein.

Wie das Blatt zudem berichtet, hält sich Carsten noch immer in Kalifornien auf. Anouchka hat Los Angeles dagegen bereits wieder verlassen. Am Mittwoch (Ortszeit) teilte das Model zunächst noch ein Foto aus Beverly Hills auf Instagram. Wenig später zeigte sie sich ihrer Community dann schon auf dem Weg zum Flughafen. Eine mögliche Verbindung zwischen den beiden führt nach Südfrankreich. Nach eigenen Angaben lebt Anouchka in Cannes und ist von dort aus international als Model tätig. Carsten wiederum zieht es regelmäßig an die Côte d'Azur. In der Nähe von Cannes besitzt er sogar einen eigenen Bauernhof. Ob sich die Wege der beiden dort gekreuzt haben und wie gut sie sich tatsächlich kennen, ist bislang nicht bekannt. Weder Carsten noch Anouchka haben sich dazu bisher näher geäußert.

Auf Instagram nimmt Anouchka ihre rund 25.000 Follower regelmäßig mit auf ihre Reisen. Dabei gibt sie Einblicke in berufliche und private Trips zu den unterschiedlichsten Orten der Welt. Doch auf ihrem Profil tauchen auch immer wieder romantische Gesten auf. Mal sind rote Rosen auf einer weißen Bettdecke zu sehen, mal ein besonders großer Blumenstrauß. Einem der Blumengeschenke lag sogar eine Karte mit einer liebevollen Botschaft bei: "Lass uns gemeinsam das große Glück der kleinen Aufmerksamkeiten pflegen." Wer der Partner des Models ist und ob die Blumen von ihm stammen, hat Anouchka bislang nicht öffentlich gemacht. Eine weitere Parallele zu Carsten gibt es beim Thema Landleben. Anlässlich des Geburtstags ihrer Mutter präsentierte sich die Französin inmitten von Hühnern.

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Imago Unternehmer Carsten Maschmeyer ist zu Gast in der Talkshow "Maischberger" in Berlin, September 2026

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Instagram / anouchka.lb Anouchka Lou, April 2025

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