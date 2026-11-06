"Date jemanden": Neuer Mann für Natascha Ochsenknecht

Bei Natascha Ochsenknecht (62) gibt es offenbar wieder einen Mann in ihrem Leben. In der Sendung "Eating With My Ex VIP" trifft die Designerin auf ihren Ex-Partner Umut Kekilli (42). Er geht davon aus, dass sie einfach keinen neuen Partner findet. Doch damit liegt er nach Ansicht der dreifachen Mutter völlig falsch. "Das stimmt ja nicht, das ist nicht das Problem", stellt sie in der Show klar. Aus früheren Erfahrungen habe sie gelernt und wolle neue Beziehungen deshalb nicht mehr vor den Augen der Öffentlichkeit führen. Dann verrät sie aber doch: "Ja, ich date jemanden!" Die Identität ihres neuen Partners behält die Reality-Bekanntheit jedoch strikt unter Verschluss. Auch bezüglich der Dauer ihrer Liaison hüllt sich Natascha in Schweigen. Ihr neuer Herzbube bleibt somit bis auf Weiteres ein großes Mysterium.

Natascha begründet ihre Verschwiegenheit mit gemachten Vorerfahrungen und der bewussten Entscheidung, ihr Privatleben künftig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Warum sollte ich alles darüber erzählen? Das mache ich nicht. Ich weiß ja nie, wie das weitergeht, ob das weitergeht", erklärt sie. Auch gemeinsame Auftritte bei Events wird es mit dem Unbekannten wohl nicht geben. Der Grund dafür sei sein Beruf: "Der hat einen anderen wichtigen Job, da muss man nicht mit mir über den roten Teppich gehen." Umut kauft seiner Ex die Geschichte allerdings nicht so recht ab. "Wenn sie jemanden hat, dann freue ich mich für sie, aber ich glaube nicht, dass sie jemanden hat. Ich glaube, da hat sie mich ein bisschen angeflunkert", äußert er in der Sendung seine Zweifel an Nataschas Offenbarung.

Neun Jahre lang gingen Natascha und der zwei Jahrzehnte jüngere Umut, von dem sie 20.000 Euro fordert, gemeinsam durchs Leben. Zwar krönten sie ihre Liebe 2017 noch mit einer Verlobung, doch das Liebesglück hielt nicht lange und das Paar trennte sich kurz darauf. Bei ihrem jetzigen Zusammentreffen in der Show packt der ehemalige Profikicker aus und gesteht offen, dass ein einmaliger Treuebruch der Grund für das plötzliche Beziehungsaus war. Für Natascha war damit sofort klar, wie es weitergeht: "Dann war für mich Schluss, das brauche ich nicht." Rückblickend bezeichnet Umut das Liebes-Aus als einen seiner größten Fehler. Natascha findet dazu deutliche Worte und entgegnet ihm knapp: "Du hast das ganze Ding an die Wand gefahren!" Der Ex-Kicker hat inzwischen ebenfalls ein neues Liebesglück gefunden. Seit 2019 ist er mit dem Model und der Influencerin Ina Maria Schnitzer (40) zusammen. Im Juli 2020 wurden die beiden Eltern einer gemeinsamen Tochter.

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Imago Natascha Ochsenknecht bei der Ankunft zum HeidiFest by Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus, September 2026

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Imago Natascha Ochsenknecht am Gendarmenmarkt in Berlin, Juli 2026

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