Bei Larsa Pippen wurde ein Hirnaneurysma diagnostiziert

Realitystar Larsa Pippen (52) hat nach eigenen Angaben am Mittwoch die Diagnose eines Hirnaneurysmas erhalten. Nur einen Tag später machte sie die beunruhigende Nachricht in ihrer Instagramstory öffentlich. Anlass dafür war ein Beitrag über Matt Damons (56) Ehefrau Luciana Barroso (50), die 2024 wegen eines Hirnaneurysmas operiert worden war. Larsas knappe Reaktion ließ erkennen, wie sehr sie die Diagnose beschäftigt: "Gestern wurde bei mir ein Hirnaneurysma diagnostiziert, und dann wache ich damit auf. Mir ist schlecht." Die Instagramstory wurde von Page Six verbreitet. Viele Fragen sind bislang noch offen. Wie groß oder akut das Aneurysma ist, ist nicht bekannt. Ebenso unklar bleibt, ob Larsa unter Beschwerden leidet, behandelt werden muss oder sich derzeit im Krankenhaus befindet.

Ein Hirnaneurysma ist laut der Mayo Clinic eine Ausbuchtung oder ballonartige Erweiterung eines Blutgefäßes im Gehirn. Reißt ein solches Aneurysma, kann eine Hirnblutung entstehen. Dieser seltene Fall kann schnell lebensbedrohlich werden und erfordert eine sofortige medizinische Behandlung. Ob bei Larsa ein entsprechendes Risiko besteht, ist derzeit nicht öffentlich bekannt. Bereits im August 2025 hatte sie in einer Videobotschaft erklärt, warum sich ihr Gesicht verändert hatte. Schuld daran sei eine allergische Reaktion auf eine PRP-Behandlung gewesen. "Ich hatte tatsächlich eine allergische Reaktion auf PRP, von der ich nicht einmal wusste, dass man sie bekommen kann. Deshalb ist mein Gesicht etwas geschwollen, aber es sieht nicht so aus – also hasst ruhig weiter, Leute", stellte sie damals laut Page Six klar.

Larsa war mehr als 20 Jahre lang mit Basketballlegende Scottie Pippen verheiratet. Aus der Ehe gingen vier gemeinsame Kinder hervor: Scotty Jr., Preston, Justin und Sophia. Später war Larsa über ein Jahr mit Marcus Jordan, dem Sohn von Michael Jordan (63), liiert. Im Februar 2024 wurde die Trennung der beiden bekannt. Anfang 2025 begann Larsa dann eine Beziehung mit dem Basketballspieler Jeff Coby. Später verriet sie im Gespräch mit People, dass sie und Jeff sogar schon über Verlobungsringe gesprochen hätten. In dem Interview plauderte sie auch darüber, wie sich ihr Partner mit ihrem Nachwuchs versteht: "Sie spielen Brettspiele. Sie verbringen sehr gerne Zeit miteinander. Sie reden über Basketball."

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Getty Images Larsa Pippen, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Matt Damon und Luciana Damon besuchen die Vanity Fair Oscar Party 2024 in Beverly Hills

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