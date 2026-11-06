Schwangerschaft verändert Nico Legats und Lauras Sexleben

Die Schwangerschaft verändert den Alltag von Nico Legat (28) und Laura Parrinello – auch ihre Intimität. Das Realitypaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind, Laura ist mittlerweile im sechsten Monat. Gegenüber RTL verrieten die beiden jetzt, dass es ein Mädchen wird. Nico sprach im Interview außerdem offen darüber, dass sie sich im Schlafzimmer inzwischen seltener näherkommen. "Das Sexleben, das ist anders geworden. Es gibt jetzt nicht mehr so oft Sex. Fast gar nicht", erklärte er. Für Laura ist das jedoch kein Grund zur Sorge. Nico gebe ihr täglich das Gefühl, schön und begehrenswert zu sein. Auch mit ihrem wachsenden Babybauch fühle sie sich deshalb attraktiv.

Dass andere Paare während einer Schwangerschaft Schwierigkeiten erleben, ist Laura bewusst. Bei Nico fühle sie sich allerdings gut aufgehoben. "Man hört ja viel. Deswegen kann ich immer nur davon erzählen, dass Männer ihren Frauen fremdgehen, wenn diese schwanger sind, weil sie nicht mehr attraktiv sind oder eben nicht mehr so viel Sex haben möchten. Nico ist aber so: Er sagt mir jeden Tag, dass ich schön bin und dass mein Bauch toll aussieht, dass er mich trotzdem noch attraktiv findet", erzählte sie gegenüber RTL. Neben den Veränderungen in ihrer Beziehung beschäftigen die beiden auch die Vorbereitungen auf ihre Tochter. Beim Einkauf der Erstausstattung ließ sich das Paar vom Sender begleiten. Nico zeigte sich überrascht, wie viel ein Baby tatsächlich benötigt. "Ich wusste nicht, was man braucht. Ich dachte, man braucht ein paar Windeln, einen Kinderwagen, das war's", räumte er ein.

Ihre Schwangerschaft hatten Nico und Laura beim Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars verkündet. Auf Instagram berichtete Laura später, dass ihr Partner vor Freude sogar geweint habe – eine Reaktion, die sie zuvor noch nie bei ihm erlebt hatte. Während Nico bislang wenig Erfahrung mit Kindern gesammelt hat, ist Laura durch ihre Familie bereits vertrauter damit: Ihre Großmutter nahm als Pflegemutter regelmäßig Kinder bei sich auf. Für Nico, der in der Vergangenheit mit Suchtproblemen kämpfte, bedeutet die bevorstehende Vaterschaft zudem neuen Rückhalt. "Ich bin jetzt über 500 Tage clean. Das ist schon einiges, das schafft kaum einer. Es wird immer einfacher. Und ich glaube, durch den Step jetzt mit dem Kind, [...] das stärkt mich jetzt einfach", sagte er gegenüber RTL.

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Instagram / nico.legat Nico Legats Freundin Laura postet ein Bild zu seinem 28. Geburtstag im März 2026

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RTL Laura und Nico, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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