Aua: Ethan Hawke betitelt seinen Schwiegersohn als "Clown"

Ethan Hawke (56) hat für seinen neuen Schwiegersohn Christian Lee Hutson einen wenig schmeichelhaften Spitznamen parat: Er nennt ihn liebevoll einen "Clown". Bei seinem kürzlichen Besuch in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (52) erzählte der Schauspieler offen, wie sehr sich die Rollen in seiner Familie zuletzt verschoben hätten. "Dieses Jahr hat sich alles ein bisschen verändert, weil nämlich meine Tochter geheiratet hat", erklärte er im Gespräch mit dem Moderator. Mit gespielter Entrüstung legte er noch nach: "Ich mag es, wenn die Familie zusammen ist, und jetzt ist sie mit diesem Clown zusammen." Doch damit nicht genug, denn den Hollywoodstar wurmt noch ein weiteres Detail. Christian feiert seinen Geburtstag nämlich ausgerechnet einen Tag vor ihm. Gemeinsam mit Maya (28) macht der Schwiegersohn ihm dadurch die Aufmerksamkeit streitig, die Ethan zufolge eigentlich nur ihm gebührt. Das Publikum im Studio quittierte die scherzhaften Klagen des Familienvaters mit lautem Gelächter.

Maya Hawke und der Musiker hatten sich am Valentinstag das Jawort gegeben. Das genaue Datum der Trauung wurde jedoch erst vor wenigen Tagen bekannt. Die Schauspielerin hatte es in einem Interview mit Cosmopolitan verraten. In der Late-Night-Show machte Ethan seinem vermeintlichen Frust jetzt ausgiebig Luft: "Dieser Typ hat die Frechheit, seinen Geburtstag am Tag vor meinem zu haben." Außerdem beschwerte er sich lautstark, sein Schwiegersohn "stiehlt mir mit meiner eigenen Tochter die Show". Während Jimmy sich vor Lachen kaum noch halten konnte, machte Ethan aber deutlich, dass hinter den Sticheleien viel Zuneigung steckt. "Ich habe Glück, denn dieser Typ ist ein toller junger Mann", stellte er dann klar. Auch für die Hochzeit selbst fand der Brautvater nur positive Worte. Sie sei "der schönste Tag" seines Lebens gewesen, schwärmte er in der Sendung.

Ganz leicht fiel Ethan der große Tag seiner ältesten Tochter aber ganz und gar nicht. Die Hochzeit im Februar war für ihn nicht nur wunderschön, sondern auch eine emotionale Herausforderung. Er hatte sich grundsätzlich darauf vorbereitet, seine Maya loszulassen. Das stellte sich dann aber als schwieriger heraus, als er zuerst erwartet hatte. Der Schauspieler hatte sich den Hochzeitstag als ganz besonderen Moment mit seiner geliebten Tochter vorgestellt. Vor Ort musste er dann aber feststellen, dass die Braut an diesem Tag vor allem Augen für ihren Mann Christian hatte. Maya stammt aus Ethans früherer Ehe mit der Schauspielerin Uma Thurman (56). Die beiden waren von 1998 bis 2005 verheiratet und haben neben Maya noch einen gemeinsamen Sohn namens Levon. Wie ihre Eltern hat auch Maya den Weg vor die Kamera eingeschlagen und steht inzwischen selbst als erfolgreiche Schauspielerin im Rampenlicht.

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Getty Images Ethan Hawke bei den Peabody Awards im Beverly Wilshire Hotel, 31. Mai 2026

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Getty Images Maya Hawke und Christian Lee Hutson beim Tibet House US Benefit Concert in der Carnegie Hall, New York, am 3. März 2026

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