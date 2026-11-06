Saif Ali Khan plaudert über Kareena Kapoors Bettgewohnheiten

Saif Ali Khan (56) hat überraschend private Einblicke in sein eheliches Schlafzimmer zu Hause gegeben. Zusammen mit seiner Frau Kareena Kapoor (46) war der Schauspieler kürzlich in der neunten Staffel der Promi-Talkshow "Koffee With Karan" zu Gast. Dort verriet der Bollywood-Star eine ungewöhnliche Angewohnheit seiner Liebsten: Wenn das Paar nach 22 Uhr im Bett liegt, will Kareena nicht mehr reden. Erklärt habe sie ihm diese persönliche Ruheregel aber nicht. Deshalb habe Saif mehrere Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum seine Frau abends plötzlich so schweigsam wurde. Kareena selbst lieferte in der Sendung eine ganz kurze Begründung für die nächtliche Funkstille von ihrer Seite: "Das ist meine Auszeit." Mehr Worte brauchte die indische Schauspielerin offenbar nicht, um ihr Verhalten zu erklären.

Für Saif war das Schweigen von seiner Frau zu Beginn jedoch alles andere als leicht zu deuten. Wenn Kareena nur noch mit einem knappen "Hmm" antwortete und danach nichts mehr sagte, sei er total verunsichert gewesen. Er habe sich gefragt, ob es ein Problem gebe oder ob er selbst etwas falsch gemacht habe. "Ich dachte: 'Warum sagt sie nichts? Stimmt etwas nicht?' Plötzlich machte sie 'Hmm' und wurde still. Ich dachte: 'Habe ich etwas getan? Warum ist sie still?' Und ich brauchte lange, um ganz allein zu erkennen, dass sie nicht reden will", schilderte der Schauspieler bei seinem Pärchenauftritt in der Show. Einen ausdrücklichen Hinweis von Kareena habe es demnach nie gegeben. Erst mit der Zeit sei ihm klar geworden, dass sie sich zu dieser späten Stunde einfach keine Unterhaltung mehr wünscht.

Am Morgen sieht die Sache laut dem Ehepaar ganz anders aus. Dann zeige sich Kareena voller Energie, telefoniere, erzähle viel und versorge ihren Mann mit dem neuesten Klatsch. Saif höre ihr dabei aber nicht immer zu, wie die TV-Ikone ausplauderte. Den Unterschied fasste sie in der Show selbst zusammen: "Nur morgens bin ich unterhaltsam." Saif und Kareena sind inzwischen seit mehr als 14 Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Taimur und Jeh. Für das berühmte Paar war es nicht der erste gemeinsame Besuch in der Talkshow: Bereits 2010 hatten die beiden in der dritten Staffel zusammen auf der Couch Platz genommen. Laut Moderator Karan Johar sind die beiden damit das einzige Paar, das bisher zweimal gemeinsam in seiner Sendung zu Gast war.

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Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, April 2023

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Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Dezember 2018

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