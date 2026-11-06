"Bridgerton"-Darstellerin Sabrina Bartlett hat geheiratet

Sabrina Bartlett (35) und Lachie Stewart sind jetzt offiziell Mann und Frau. Die Schauspielerin und der Geschäftsmann gaben sich bereits am 29. August im La Pescaia Resort in der Maremma in der Toskana das Jawort. Erst jetzt, gut zwei Monate nach der Zeremonie, verkündete die Braut die Neuigkeit auf Instagram. Dort zeigt sie ihren Followern mehrere Bilder vom großen Tag. Auf einem Foto halten die beiden stolz ihre jeweiligen Hände mit den Eheringen in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt, wie das Paar nach der Trauung mit einem innigen Kuss sein Glück besiegelt. Für die Zeremonie hatte sich die Bridgerton-Darstellerin für ein trägerloses Brautkleid in Elfenbein entschieden. Das Kleid hatte ein Oberteil im Korsagenstil, einen voluminösen Rock und eine lange Schleppe. Lachie trug an der Seite seiner Liebsten einen klassischen schwarzen Smoking.

In einer ganzen Fotoreihe wurden einige weitere emotionale Momente festgehalten. So ist beispielsweise zu sehen, wie Sabrina zum Altar schreitet. Lachie beobachtet ihre Ankunft sichtlich gerührt. Auf einem anderen Bild schauen sich die beiden als frischgebackenes Ehepaar verliebt in die Augen. Außerdem posieren sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden. Auch der herzliche Empfang bei der Feier ist in der Bilderreihe festgehalten. Ebenso hat es die Hochzeitstorte, die mit Früchten verziert ist, in den Beitrag geschafft. Für die Feier am Abend zog sich die Britin um. Sie trug ein elfenbeinfarbenes Satinkleid mit freiem Rücken. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "An unsere geliebten Freunde und Familien: Danke, dass ihr mit uns Erinnerungen geschaffen habt, die ein Leben lang bleiben werden. Und an unser wunderbares Team: Danke, dass ihr unsere Träume wahrgemacht habt."

Sabrina und Lachie sind seit etwa drei Jahren ein Paar. Auch ihre Verlobung hatte die gebürtige Londonerin auf Social Media bekannt gegeben. Damals teilte sie ein Urlaubsfoto aus Australien, auf dem sie ihren Verlobungsring zeigte. Dazu schrieb sie das Wortspiel "Lach'd in" und setzte ein Ringemoji darunter. Damit spielte sie auf den Namen ihres Partners und den englischen Ausdruck "locked in" an. Bevor sie mit Lachie zusammenkam, war Sabrina drei Jahre lang mit dem Schauspieler Tom Greaves liiert. Nach der Trennung im Jahr 2021 zog sie vorübergehend wieder zu ihren Eltern an die Küste von Kent. Bekannt wurde die Schauspielerin unter anderem durch ihre Rolle als Opernsängerin Siena Russo in der Netflix-Serie "Bridgerton". Dort nahm ihre Romanze mit Anthony Bridgerton kein glückliches Ende.

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinabartlett Sabrina Bartlett und ihr Partner Lachie Stewart

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Bartlett, Schauspielerin

Anzeige Anzeige