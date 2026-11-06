TV-Bewerbung: Kuriose Zeitreise mit Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger (40) blickt mit einem Augenzwinkern auf ihre Anfänge im Fernsehen zurück. Auf Instagram teilte der Realitystar jetzt ein Reel mit einer älteren Interviewaufnahme. Den Clip versah sie selbst mit der Einblendung: "So ungefähr hab ich mich damals bei VOX beworben". In dem Ausschnitt präsentiert sich die Blondine äußerst temperamentvoll und spricht mit viel Nachdruck. Ihre kuriose Eigenwerbung besteht dabei vor allem aus einer Liste von Dingen, die sie nach eigener Aussage nicht tut. So beleidige sie niemanden und stelle auch keinen öffentlich bloß. Auch Rauchen, Alkohol und Drogen seien für sie tabu. Während ihre Aussagen in der alten Aufnahme stellenweise ernst und beinahe empört wirken, betrachtet Daniela den Auftritt heute offensichtlich mit humorvoller Distanz. Gerade dieser Kontrast macht die kleine Zeitreise zu ihren Anfängen aus.

In der Interviewszene unterstreicht Daniela ihre Worte mit lebhafter Gestik und zählt die einzelnen Punkte an ihren Fingern ab. Zwischendurch huscht ihr aber auch ein Lächeln über das Gesicht. "Ich mach niemandem was. Ich beleidige niemand. Ich. Ich. Ich stell niemand öffentlich bloß. Ich mach niemandem was. Ich rauche nicht. Ich sauf net. Ich nehme kein Crystal Meth, kein Fentanyl. Ich kiffe net. Ich mach gar nichts", zählt sie in dem Video auf. Optisch zeigt sie sich mit langen, glatten, platinblonden Haaren, großen goldfarbenen Ohrringen und einer Kreuzkette. Dazu trägt sie ein gemustertes Oberteil mit tiefem Ausschnitt. Zu Beginn des Reels sitzt sie außerdem in einem roten, schulterfreien Oberteil an einem Tisch, auf dem Fotos und Drucksachen verteilt sind. Mehrere Personen stehen um sie herum. Die Bildunterschrift hält Daniela denkbar knapp: Ein einziges grinsendes Emoji überlässt die Pointe komplett dem Video.

Mit ihrem Rückblick erinnert Daniela an ihren ungewöhnlichen Weg ins Fernsehen. Im Jahr 2009 machte sie sich im Alter von 22 Jahren auf nach Los Angeles. Dort wollte sie sich persönlich beim Playboy bewerben und versuchte ihr Glück dafür sogar direkt an der Haustür von Hugh Hefner (†91). Die Aktion, die in der Auswanderer-Doku "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" gezeigt wurde, blieb zwar erfolglos, dennoch legte sie den Grundstein für ihre spätere Karriere vor der Kamera. Zu den prägenden Stationen dieser Anfangszeit gehörte auch ihr Café Katzenberger. Die spätere Schließung des Lokals bezeichnete die Unternehmerin rückblickend als einen Fehler für ihre Karriere. Inzwischen ist Daniela seit vielen Jahren eine feste Größe im Reality-TV. Mit ihrem neuen Reel rückt die 40-Jährige nun aber nicht ihre späteren Erfolge in den Mittelpunkt, sondern ihre damalige Art, sich selbst zu präsentieren.

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