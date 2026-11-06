Damit hat Ina Borck beim Berliner Amt nicht gerechnet

Ina Borck und ihr Partner Fabian können in Sachen Berlinumzug einen weiteren Punkt auf ihrer To-do-Liste abhaken. Wie die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story verriet, ist die Ummeldung erledigt. Ina meldete sich nach dem Behördentermin aus dem Auto und wirkte sichtlich erleichtert. Den Behördengang hatte sich Ina (30) offenbar anstrengender vorgestellt. Nach dem erfolgreichen Termin zeigte sich die Influencerin entspannt und zufrieden. Fabi war in der Aufnahme allerdings nicht neben ihr zu sehen. Während Ina ihren Followern von dem erfreulichen Erlebnis berichtete, kümmerte er sich bereits um den nächsten Programmpunkt: Er besorgte den beiden etwas zu essen.

Das wichtigste Ergebnis des Behördengangs verkündete Ina direkt selbst: "So, wir drei sind jetzt alle offiziell umgemeldet. Haben wir das jetzt auch mal." Besonders angetan war die Berlinerin von der zuständigen Mitarbeiterin. "Also es war wirklich eine ganz, ganz liebe Frau", schwärmte Ina auf Instagram. Durch ihre freundliche Art sei der Termin zu einem richtig schönen Erlebnis geworden. Ina erzählte, dass sie das Amt unerwartet glücklich verlassen habe. Außerdem habe alles reibungslos geklappt und jede ihrer Angelegenheiten sei an Ort und Stelle erledigt worden.

Hinter Ina liegen ohnehin turbulente Tage, denn der Umzug brachte zahlreiche Aufgaben mit sich. Dabei musste die Influencerin jedoch nicht alles allein bewältigen. Auch ihre Familie packte tatkräftig mit an. Ihr Vater nahm sich eigens eine Woche Urlaub, um sie in ihrem neuen Zuhause zu unterstützen. Er half beim Tragen der Kisten und beim Auspacken der Umzugssachen. Ebenso war Fabi fest in das große Umzugsprojekt eingebunden. Ende Oktober hatte sich Ina in ihrem neuen Wohn- und Essbereich gezeigt und dabei nicht verheimlicht, wie sehr sie sich darauf freute, dass ihr Partner bald nachkommen würde. Nun sind beide nicht nur in der gemeinsamen Wohnung angekommen, sondern haben auch den Papierkram erledigt. Mit der Ummeldung ist damit ein weiterer offizieller Schritt des Neustarts in Berlin geschafft.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

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Instagram / inaontour Ina Borck, 2025

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