Therapie: So kamen Jakub und Kate Merlan wieder zusammen

Kate Merlan (39) und Jakub Merlan-Jarecki (31) haben wieder zueinandergefunden. Mehr als zwei Jahre, nachdem die Reality-TV-Bekanntheit und der Fußballer ihre Trennung öffentlich gemacht hatten, bestätigten sie nun ihr Liebescomeback. Monatelang hatten sie ihre Beziehung geheim gehalten und Kate teaserte lediglich, dass sie einen Partner habe. Er versteckte sich aber hinter einem Teddykostüm. Den ersten Schritt machte Jakub, der seine Frau nach dem Ehe-Aus einfach nicht aus dem Kopf bekam. "Nach unserer Trennung konnte ich Kate nicht vergessen, weil ich sie trotz allem, was passiert war, noch sehr geliebt habe", gesteht der Sportler gegenüber Bild und meint: "Also habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe ihr meine Gefühle gebeichtet. Sie hat sie zum Glück erwidert." Jakub bezeichnet die frühere Partnerschaft als toxisch. Eine Veränderung sei nur möglich gewesen, weil beide nicht nur viele Gespräche geführt, sondern auch jeweils an sich selbst gearbeitet hätten.

Früher bestimmten Streit, Eifersucht und Misstrauen den Alltag der beiden. Nun sei das anders: Jakub suchte sogar Fachleute auf. "Ich bin zur Therapie gegangen, während der ich gelernt habe, mit Schwierigkeiten oder Problemen anders umzugehen, statt sofort aus der Haut zu fahren", erzählt er der Zeitung. Statt bei Konflikten schnell die Beherrschung zu verlieren, reagiere er heute anders. Mittlerweile führen er und Kate "eine weitestgehend harmonische sowie glückliche Ehe". Für seine Liebste brachte eine vorübergehende Gesichtslähmung den entscheidenden Wendepunkt. Während ihrer Erkrankung habe sie gemerkt, dass sie sich auf ihren Mann verlassen kann: "Da merkt man, dass es wirklich die wahre Liebe ist. Ich bin mir sicher, dass er immer hinter mir stehen wird."

Kate und Jakub waren Ende 2020 ein Paar geworden und gaben sich im November 2021 das Jawort. Danach folgte ein ständiges Auf und Ab mit mehreren Trennungen und Versöhnungen. Nach der erneuten Verkündung ihres Ehe-Aus im August 2024 ließen sie sich nicht scheiden. Vor ein paar Monaten verkündete Kate, dass sie wieder vergeben sei. Das Versteckspiel um Kates geheimnisvollen Begleiter hatte schließlich in der sechsten Folge von Der Promihof ein Ende gefunden. Dort zeigten sich Kate und Jakub gemeinsam und machten ihre wieder aufgeflammte Liebe vor den Kameras öffentlich.

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Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

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Instagram / katemerlan Kate Merlan und ein Mensch im Teddybären-Kostüm, April 2026

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