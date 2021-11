In der Karriere von Sabrina Bartlett läuft es derzeit richtig gut – dafür aber in der Liebe nicht! Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Siena Rosso in der Erfolgsserie Bridgerton bekannt. Während sie in der Netflix-Show Antony Bridgerton den Kopf verdreht, war sie fernab der Kameras drei Jahre lang mit dem Schauspieler Tom Greaves liiert. Doch nun die traurige Nachricht: Sabrina und Tom haben sich getrennt!

Ein Freund der beiden verriet Daily Mail, dass die 30-Jährige aus der gemeinsamen Wohnung in London ausgezogen sei. "Er ist zehn Jahre älter. Es hat einfach nicht geklappt. Sie wohnt jetzt bei ihren Eltern, während Tom inzwischen weiterlebt", erklärte die Quelle. Demnach soll der Schauspieler sogar schon wieder frisch vergeben sein!

Sabrina war aber nicht der einzige "Bridgerton"-Star mit einer langjährigen Beziehung: Einige ihrer Schauspielkollegen sind noch glücklich vergeben! Der Hauptdarsteller Regé-Jean Page zeigte sich erst kürzlich mit seiner Freundin Emily Brown. Und Claudia Jessie, die Eloise Bridgerton verkörpert, lebt bereits seit sechs Jahren mit ihrem Freund zusammen.

Anzeige

Getty Images Sabrina Bartlett, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sabrina Bartlett, Schauspielerin

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Die Familie Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de