Heimliche Hochzeit: Disney-Star Ross Lynch ist verheiratet

Ross Lynch (30) hat still und heimlich geheiratet! Der US-Sänger und Schauspieler besuchte vor Kurzem die Premiere des Netflix-Films "Heartland" und sorgte dort für Aufsehen. Am Finger des früheren Disney-Stars glänzte nämlich ein Ehering. Im Gespräch mit dem Magazin People bestätigte Ross dann auch, was das Schmuckstück vermuten ließ. Auf die direkte Frage, ob er vermählt sei, gab er eine eindeutige Antwort: "Ja, ja, das bin ich." Mehr wollte der 30-Jährige, der einst durch die Serie "Austin & Ally" bekannt geworden war, allerdings nicht verraten. Wer die Frau an seiner Seite ist, behielt er für sich. Auch wann und wo die Trauung stattgefunden hat, ließ Ross offen.

Aus seiner Ehe wolle der Schauspieler aber gar kein großes Geheimnis machen, wie er gegenüber dem Portal betonte. Der Grund für seine Zurückhaltung liege vielmehr bei seiner Partnerin: Sie halte sich aus dem Rampenlicht heraus. "Deshalb versuche ich, darauf Rücksicht zu nehmen und sie zu respektieren. Aber alles läuft gut", erklärte er. Aufmerksamen Fans waren schon vorher erste Hinweise aufgefallen. Ende Juni meldete sich Ross nach rund einem Jahr Pause mit neuen Bildern auf Instagram zurück. Auf einigen davon trug er einen Ring – damals allerdings noch am Zeigefinger. Ein Follower kommentierte mit einem Ring-Emoji: "Oder eher: Was haben wir denn verpasst?" Die Antwort des Sängers: "Hahaha, sehr viel." Im August folgte schließlich ein weiterer Schnappschuss, der Ross beim Zeichnen einfing. An seinem linken Ringfinger war dabei deutlich ein goldener Ring zu sehen.

Sein Liebesleben hatte Ross schon vor seiner heimlichen Hochzeit größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Bekannt ist lediglich, dass er von 2015 bis 2017 mit Courtney Eaton liiert war. Ende 2019 kamen dann erstmals Gerüchte über eine Romanze mit Jaz Sinclair (32) auf. Mit ihr stand er gemeinsam für die Serie Chilling Adventures of Sabrina vor der Kamera. Anfang 2020 machten die beiden ihre Beziehung schließlich öffentlich: Bei der Paris Fashion Week zeigten sie sich vertraut miteinander und ließen damit keine Zweifel mehr an ihrer Liebe. Im Sommer 2023 ließ Ross dann jedoch aufhorchen. Bei einem Konzert sprach er über Liebeskummer und deutete damit an, dass die Beziehung zu Jaz vorbei sein könnte. Eine offizielle Bestätigung einer Trennung gab es allerdings nicht. Wann genau seine jetzige Ehefrau in sein Leben getreten ist, hat Ross bislang ebenfalls nicht öffentlich gemacht.

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Getty Images Ross Lynch bei der Netflix-Vorführung von "Heartland" in New York, November 2026

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Getty Images Ross Lynch bei der Premiere von "A Complete Unknown" in Hollywood, Dezember 2024

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