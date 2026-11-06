Jack Bayles nach Russell-Brand-Urteil vorläufig freigestellt

Der britische TV-Produzent Jack Bayles muss seinen Posten als Comedychef der Produktionsfirma Various Artists vorerst ruhen lassen. Die Entscheidung folgte auf das jüngste Urteil im Prozess gegen Russell Brand (51) vor dem Southwark Crown Court in London. Wie Deadline berichtet, wird Jack außerdem vorläufig von mehreren Serienprojekten abgezogen. Betroffen sind unter anderem die neue Apple-TV-Serie "The Choir", die dritte Staffel von "Such Brave Girls" sowie die neue BBC-Produktion "Push". Ein Sprecher von Various Artists erklärte dazu: "Wir haben Jack Bayles gebeten, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen, während wir das Urteil und die Begleitumstände des Prozesses prüfen." Die Gedanken seien in erster Linie bei den Opfern von Russell Brand.

Hintergrund der Maßnahmen sind Aussagen einer Betroffenen, die schilderte, wie Jack und ein weiterer Produzent sie 2009 dazu gedrängt haben sollen, Russell eine Massage zu geben. Ihren Angaben zufolge hätten die beiden dabei zugesehen und gelacht, als sie eine Bemerkung über Russells knochigen Körper machte. Russell habe sie daraufhin mehrfach beleidigt. Jack Bayles selbst äußerte sich inzwischen gegenüber Deadline: "Ich bin entsetzt und angewidert von Brands Handlungen und habe umfassend und freiwillig mit den Ermittlungen kooperiert und versucht, so gut wie möglich zu helfen." An den Vorfall könne er sich allerdings nicht mehr erinnern: "Aber ich erkenne an, dass ich damals eindeutig etwas übersehen und weder gesehen noch erkannt habe, dass es Leid verursacht hat."

Ende der 2000er-Jahre hatte Jack bei mehreren Projekten mit Russell zusammengearbeitet. Über diese Zeit sagte er gegenüber Deadline: "Zum Zeitpunkt der Tat befand ich mich am Anfang meiner Karriere, und es war ein hektisches, von Druck geprägtes und toxisches Arbeitsumfeld." Russell beschrieb er dabei als "chaotisch", "abweisend" und "manipulativ". Aus diesem Grund habe Jack 2010 beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden und den Kontakt abzubrechen. Während ihrer gemeinsamen Arbeit seien ihm zudem keine Beschwerden über das Verhalten des Schauspielers zugetragen worden. Abschließend erklärte er: "Falls ich jemals dabei war, als Brand sich unangemessen verhielt, und es nicht bemerkte und nicht einschritt, entschuldige ich mich aufrichtig."

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Getty Images Russell Brand kommt zum Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand im April 2011

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