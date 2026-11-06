Katy Perry empfand Russell Brand als "sehr kontrollierend"

Katy Perry (42) hat schon vor einigen Jahren offen darüber gesprochen, woran ihre frühere Ehe mit Russell Brand (51) zerbrach – und genau diese Worte sorgen nun erneut für Aufsehen. Im Zuge des Gerichtsverfahrens gegen den Comedian rücken ihre damaligen Aussagen erneut in den Fokus. Schon 2013 hatte die Musikerin im Interview mit Vogue beschrieben, dass sie das Verhalten ihres einstigen Mannes in der Beziehung als kontrollierend empfunden habe. Außerdem äußerte sie den Verdacht, Russell sei mit einer ebenso erfolgreichen und unabhängigen Frau an seiner Seite nicht wirklich zurechtgekommen. Am Anfang habe er noch das Gegenteil beteuert. Vor allem ihre Rolle als Chefin auf ihren Tourneen soll für reichlich Spannungen gesorgt haben. Kennengelernt hatten sich die beiden Stars 2009 bei den Dreharbeiten zu "Männertrip". Ein Jahr später heirateten sie in Indien bei einer traditionellen hinduistischen Zeremonie. Lange hielt die Ehe aber nicht: Schon nach 14 Monaten ging das Paar Ende 2011 wieder getrennte Wege.

"Als ich ihn kennenlernte, wollte er zunächst eine ebenbürtige Partnerin. Ich glaube, starke Männer wollen oft eine ebenbürtige Partnerin, aber wenn sie diese dann bekommen, denken sie: Ich komme mit dieser Gleichberechtigung nicht klar", schilderte Katy damals im Interview. Besonders auf Tour sei die Lage recht angespannt gewesen. "Er mochte die Atmosphäre nicht, in der ich auf Tour die Chefin war. Das war wirklich verletzend und sehr kontrollierend, was mich belastete", so die Künstlerin. Zunächst habe sie die Schuld am Scheitern ihrer Ehe vor allem bei sich selbst gesucht. Später habe sie aber die "wahre Wahrheit" erfahren. Diese wolle sie aber nicht öffentlich verbreiten. Dadurch sei ihr bewusst geworden, dass die Trennung nicht an ihr gelegen habe. Von Russells Scheidungswunsch erfuhr Katy schließlich per Textnachricht: Am 31. Dezember 2011 teilte er ihr mit, dass er die gemeinsame Ehe beenden wolle. Wie sie gegenüber Vogue erzählte, habe sie seit dieser finalen Nachricht nichts mehr von ihm gehört.

Schon während der Beziehung hatte Russell mit einem Social-Media-Post für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Auf Twitter veröffentlichte er ein wenig schmeichelhaftes Foto seiner damaligen Ehefrau. Darauf war Katy zu sehen, die gerade erst aufgewacht war und sichtlich erschrocken in die Kamera blickte. Das Bild ging im Netz in kürzester Zeit viral. Zahlreiche Fans bezeichneten den Schnappschuss als "grausam". Nach nur 48 Minuten löschte der Schauspieler den Beitrag wieder. Jahre nach der Trennung griff Russell das Thema noch einmal auf: 2023 sprach er in seinem Podcast über die Scheidung, die zu dem Zeitpunkt weltweit Schlagzeilen machte. Dabei betonte er, mit Katy sei überhaupt nichts verkehrt gewesen. Vielmehr sei die Liebesbeziehung aus ganz gewöhnlichen menschlichen Gründen in die Brüche gegangen. Von den Vorwürfen der Sängerin über sein kontrollierendes Verhalten war in dieser Darstellung aber keine Rede.

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Getty Images Katy Perry und Russell Brand im Dezember 2011

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Getty Images Russell Brand und Katy Perry im April 2011

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