Über ein Jahr: Theresia Fischer und Stefan sind getrennt

Theresia Fischer (34) und Stefan Kleiser gehen schon länger getrennte Wege: Das Model und der frühere Zahnarzt sind bereits seit über einem Jahr kein Paar mehr. Das bestätigt sie nun persönlich gegenüber Bild. Bislang hatten die beiden ihre Trennung allerdings für sich behalten. Auf ihren Instagram-Profilen sind sogar weiterhin gemeinsame Fotos zu finden. Jetzt bricht Theresia gegenüber Bild ihr Schweigen und verrät, woran die Beziehung zerbrochen ist. Demnach habe Stefan seine Heimat vermisst und sich in Hamburg nie richtig wohlgefühlt. Außerdem hätten die Berge für ihn eine größere Rolle gespielt als die Partnerschaft. Hinzu kam ein grundlegender Streitpunkt bei der Familienplanung: Während sich Theresia ein gemeinsames Kind wünschte, fühlte sich Stefan dafür zu alt und der Verantwortung nicht gewachsen. Ein Liebescomeback kommt für das Model derzeit trotzdem nicht infrage. Und das, obwohl nach ihren Worten auf beiden Seiten noch Gefühle im Spiel sind.

Theresia zufolge soll Stefan ihr wegen seines Heimwehs und seines Unwohlseins in der Hansestadt sogar ein Ultimatum gestellt haben. Auch beim Thema Nachwuchs seien die beiden nicht auf einen Nenner gekommen. "Er sagte, ich sei schon anstrengend genug. Er brauche keine weitere Anstrengung und Verantwortung. Deswegen wolle er kein Kind mehr", schildert sie im Gespräch mit Bild. Anfang März habe Stefan die Beziehung dann spontan und ziemlich ruppig beendet. Mit diesem Schritt hatte Theresia nach eigener Aussage überhaupt nicht gerechnet. Die Folgen machten ihr schwer zu schaffen: "Nach diesem Gespräch Anfang März bin ich in ein komplettes Loch gefallen. Ich war sehr schockiert, und mir ging es überhaupt nicht mehr gut. Die Depression war über Monate so stark. Das war der absolute Tiefpunkt." Eine schnelle Annäherung kommt für sie trotz verbliebener Gefühle nicht infrage: "So, wie es jetzt ist, könnte ich mit Stefan nicht mehr zusammenkommen, auch wenn ich vermisse, wie es einmal war."

Dabei verbindet Theresia und Stefan eine lange gemeinsame Geschichte. Die beiden kannten sich bereits viele Jahre, bevor sie im September 2022 zueinanderfanden. Ihre Beziehung begann, kurz nachdem sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin von ihrem Ex-Mann Thomas Behrend getrennt hatte. 2024 wagten sich die beiden dann gemeinsam in die RTL-Show Das Sommerhaus der Stars und stellten ihre Liebe vor laufenden Kameras auf die Probe. Vor dem Liebes-Aus hatte das Paar sogar schon Hochzeitspläne geschmiedet – aus diesen Plänen wurde jedoch nichts. Rückblickend wird für Theresia deutlich, wie unterschiedlich ihre Prioritäten am Ende waren. "Ich musste feststellen, dass die Berge für ihn einen höheren Stellenwert besitzen als ich als Person", fasst Theresia ihre Sicht im Bild-Interview zusammen.

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Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Liebespaar

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Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer, TV-Bekanntheiten

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