Russell Brand droht nach Schuldspruch der Millionenverlust

Am Donnerstag wurde Russell Brand (51) vor dem Southwark Crown Court in London wegen einer Vergewaltigung und drei sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Das Strafmaß steht noch aus und wird erst in einigen Tagen verkündet, weswegen der Schauspieler aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Ihm drohen nicht nur eine lange Haftstrafe, sondern auch erhebliche finanzielle Folgen: Wie unter anderem The Guardian berichtet, könnten weitere Betroffene Russell auf Schadenersatz verklagen. Sein Vermögen wird auf rund 17 Millionen Euro geschätzt. Diese Summe ist allerdings nicht unabhängig bestätigt und könnte durch mögliche Zivilverfahren deutlich schrumpfen. Schon jetzt verlangt eine Frau vor dem Londoner High Court bis zu 120.000 Euro von dem Briten. Außerdem ist in den USA eine weitere Zivilklage gegen ihn anhängig. Weitere Frauen könnten ebenfalls Ansprüche erheben.

Die Klägerin in London wirft Russell vor, sie im Jahr 2008 in seiner Villa in Los Angeles sexuell angegriffen zu haben. Aus Gerichtsunterlagen, die The Guardian einsehen konnte, geht hervor, dass er ihr gewaltsam Kleidung und Unterwäsche ausgezogen und sie auf sein Bett gedrängt haben soll. Anschließend soll er gegen ihren Willen versucht haben, Oralsex an ihr vorzunehmen. Nach eigenen Angaben konnte die Frau entkommen. Danach wurde bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Ihre Klage wurde bereits 2025 eingereicht und seitdem von Russell als "grundlegend unehrlich" bezeichnet. Allerdings ruhte diese Klage während des bereits laufenden Verfahrens, da der mutmaßliche Vorfall außerhalb der Zuständigkeit englischer Strafgerichte stattgefunden haben soll. Zu den vier Klägerinnen in dem aktuellen Prozess gehörte die Frau nicht.

Wie viel Geld Russell Brand aktuell tatsächlich besitzt und welcher Anteil davon verfügbar wäre, ist nicht bekannt. Seine Einnahmen stammten unter anderem aus Comedy, Fernsehen, Radio, Hollywoodfilmen, Büchern und Onlineformaten. Vor dem Ende der YouTube-Monetarisierung im September 2023 soll er dort nach einer damaligen Schätzung von Daily Mail rund eine Million Euro pro Jahr verdient haben. Außerdem ermittelt die Metropolitan Police weiterhin wegen zwei weiterer Vergewaltigungsvorwürfe. Die Unterlagen zu beiden Fällen liegen inzwischen der britischen Staatsanwaltschaft vor.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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