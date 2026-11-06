Wachstumsschub? Prinz George sieht plötzlich erwachsener aus

Prinz George (13) überrascht mit einem ganz neuen Look! In seinen ersten Ferien vom Eton College besuchte der Royal am Dienstag gemeinsam mit seinem Vater Prinz William (44) das Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und dem FC Barcelona im Camp Nou. Doch nicht nur das Geschehen auf dem Rasen sorgte für Aufmerksamkeit. Vor allem Georges verändertes Aussehen ließ die Royal-Fans staunen. Statt wie gewohnt im Anzug oder schicken Poloshirt zeigte sich der 13-Jährige in einer schwarzen Adidas-Sportjacke mit dem Wappen von Aston Villa. Seine leicht gelockten Haare fielen ihm locker in die Stirn. Mit seinem sportlichen Outfit und seiner offenbar kräftigeren Statur wirkte der junge Prinz plötzlich deutlich erwachsener als noch bei seinem Schulstart im September. Die Bilder aus dem Stadion machten schnell auf X die Runde. "Prinz George ist in nur drei Monaten um fast zwei Jahre gewachsen", scherzte dort ein Nutzer angesichts seiner Veränderung.

Mit dieser Beobachtung war der Fan nicht allein. Auch andere Nutzer zeigten sich verblüfft darüber, wie erwachsen der älteste Sohn von William und Prinzessin Kate inzwischen aussieht. "Prinz George ging als 13-Jähriger ins Internat und kam als 16-Jähriger zurück", witzelte ein weiterer Kommentarschreiber. Andere fanden, George sei nun "offiziell ein Teenager". Während sein neuer Look im Netz für Begeisterung sorgte, gab es auf dem Fußballplatz für Vater und Sohn wenig zu feiern. Von der VIP-Tribüne aus mussten sie mitansehen, wie ihr Lieblingsverein Aston Villa dem FC Barcelona mit 0:3 unterlag. Dabei hatte der Abend vielversprechend begonnen: Vor dem Anpfiff wurden die beiden Royals von Barcelonas Vereinspräsident Joan Laporta begrüßt und bekamen jeweils ein personalisiertes Trikot überreicht.

Auch modisch scheint George inzwischen seinen eigenen Stil zu entwickeln. Bei offiziellen Terminen war der junge Royal bislang meist in Hemd, Anzug oder Poloshirt zu sehen. Beim Stadionbesuch setzte er dagegen ganz auf einen lässigen Fan-Look, während sein Vater in Mantel und Kappe erschien. Ihre Begeisterung für Aston Villa verbindet die beiden allerdings weiterhin. William hält dem Verein aus Birmingham schon seit Jahrzehnten die Treue und hat seine Fußballleidenschaft offenbar an seinen ältesten Sohn weitergegeben. Für George war der Ausflug nach Spanien zugleich eine willkommene Abwechslung vom Schulalltag. Seit Anfang September besucht er das renommierte Eton College, an dem bereits sein Vater und sein Onkel Prinz Harry zur Schule gingen. Die Ferien nutzte er nun für einen gemeinsamen Fußballabend mit William.

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Getty Images Prinz William und sein Sohn Prinz George verfolgen das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa im Camp Nou

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Imago Prinz William und Prinz George verfolgen das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Aston Villa

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