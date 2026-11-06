Alle Haare verloren: Tobi Wolf verlor sein Selbstwertgefühl

Tobias Wolf (35) gibt einen sehr persönlichen Einblick in eine schwere Phase seines Lebens. Der Social-Media-Star leidet an Alopecia areata und hat durch die Erkrankung mittlerweile sämtliche Haare an seinem Körper verloren. Im Interview mit Promiflash erzählt Tobi jetzt, wie sehr ihn das vor allem am Anfang mitgenommen hat. Besonders sein Selbstbild habe darunter gelitten. "Ich muss ganz offen sagen, dass die Krankheit meinem Selbstwertgefühl anfangs sehr geschadet hat. Gerade in der ersten Zeit habe ich extrem darunter gelitten", gibt der Influencer zu. Inzwischen habe er sämtliche Haare an seinem Körper verloren. Davon seien also nicht nur die Kopfhaare betroffen. Für ihn war diese Entwicklung psychisch nur schwer zu verkraften. "Mittlerweile habe ich wirklich 100 Prozent meiner Haare verloren – am gesamten Körper. Das war mental eine enorme Belastung", erklärt Tobias. Besonders zu Beginn musste er demnach erst lernen, mit den sichtbaren Veränderungen und ihren Auswirkungen auf sein tägliches Leben umzugehen. Heute blickt er anders auf diese schwierige erste Phase seiner Erkrankung zurück.

Alopecia areata ist auch unter dem Namen kreisrunder Haarausfall bekannt. Dabei handelt es sich um eine entzündliche Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem des Körpers richtet sich bei den Betroffenen fälschlicherweise gegen die eigenen Haarwurzeln und greift diese an. Für Tobias war es ein langer Weg, sich mit den Folgen der Krankheit abzufinden. Inzwischen geht es ihm nach eigener Aussage aber deutlich besser. Deshalb wählt er seine Worte gegenüber Promiflash auch ganz bewusst: "Ich sage bewusst 'war', weil ich inzwischen gelernt habe, viel besser damit umzugehen." Seine Community habe daran einen großen Anteil gehabt. "Dabei haben mir unglaublich viele Menschen aus meiner Community geholfen, vor allem auch Menschen, die selbst von Alopecia betroffen sind", berichtet der 35-Jährige. Diese Begegnungen haben ihm gezeigt, dass er mit seinem Schicksal nicht allein ist.

Wie sehr ihn seine Gesundheit weiterhin beschäftigte, hatte Tobias zuletzt mit einem Update aus Berlin gezeigt. Sieben Monate nach Beginn seiner Erkrankung war für ihn ein Kontrolltermin in der Charité angesetzt gewesen. Seine Ehefrau Maren (34) hatte ihn dorthin begleitet. Die Ärzte sollten prüfen, wie sich sein Zustand entwickelt hatte, und mögliche Veränderungen im Umgang mit der Krankheit besprechen. Vor dem Termin hatte er auf Instagram angekündigt: "Heute wird kontrolliert und ernsthaft gesprochen. Und ich erzähle euch mal später, was da los ist." Welche Erkenntnisse die Untersuchung bringen würde, hatte Tobias zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht gewusst. "Vielleicht ändert das meine Krankheit. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht", hatte er offen erklärt. Zunächst hatte das Paar allerdings Geduld gebraucht: In einer weiteren Social-Media-Story hatte der Influencer seinen Wartezettel aus der Klinik gezeigt. Ein Ergebnis der Kontrolle hatte er in diesem Update noch nicht mitgeteilt.

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Instagram / tobiaswolf Tobias Wolf, Influnecer

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Instagram / tobiaswolf Influencer Tobias Wolf leidet an kreisrundem Haarausfall, April 2026

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