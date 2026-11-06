Starke Schwellungen bei Edda Pilz nach ihrer Nasenoperation

Edda Pilz (25) geht mit dem Thema Schönheitsoperationen ziemlich offen um. Aktuell erholt sie sich von einer zweiten Nasenoperation, die es wohl in sich hatte. Wie sie auf Instagram teilt, hat sie mit den Folgen der aktuellsten OP sehr zu kämpfen. Die erste Nacht nach der OP sei den Umständen entsprechend okay gewesen, erzählte sie. Allerdings sei sie ungefähr alle zwei bis drei Stunden aufgewacht. Am meisten machen ihr die starken Schwellungen zu schaffen: Ihre Augen bekomme sie kaum auf, deshalb wolle sie ihr Gesicht vorerst nicht in die Kamera halten. Jedoch seien die Schmerzen aushaltbar und sie bekomme immer wieder neue Kühlpads von den Pflegekräften ans Krankenbett geliefert. Wie hart die ersten Tage nach dem Eingriff sind, verschwieg sie trotzdem nicht: "Und gerade der erste und der zweite und der dritte Tag danach sind wirklich schlimm. Wirklich schlimm."

Um ihren Körper in dieser Zeit zu unterstützen, muss Edda sich ausreichend ernähren. Ihren Appetit hat sie trotz des kürzlichen Eingriffes wohl bereits wieder. In ihrer Story zeigte sie gleich zwei Frühstückstabletts. Darauf lagen unter anderem Eier, Tomaten, Salat, Käse, Oliven, verschiedene Aufstriche und Brot. Außerdem präsentierte sie eine Packung Proteinpulver für einen Milchshake, den sie mit Hafermilch anrühren will. Koffein ist für sie im Moment nämlich noch tabu. Das Abendessen der Nacht zuvor habe ihr nicht geschmeckt – wofür Edda auch ziemlich viel Kritik bekommen habe. Ihren Kommentar meinte sie jedoch weder abwertend noch böse, wie sie jetzt klarstellt.

Für Edda ist es bereits die zweite Korrektur an ihrer Nase. Einen medizinischen Grund oder Probleme beim Atmen gab es für die erneute OP nach ihren eigenen Angaben nicht. Vielmehr war sie mit dem Ergebnis der ersten Operation einfach nicht mehr glücklich gewesen. Als sie ihre neue OP auf ihrem Account angekündigt hatte, gestand sie auch, dass sie sich selbst damit vollkommen widerspreche. Denn eigentlich hatte die Influencerin allen Schönheits-OPs abgeschworen und wollte es etwas natürlicher angehen. Eigentlich bereute sie viele ihrer früheren Eingriffe und wünschte sich, die Schritte damals nicht gegangen zu sein. Auf Instagram stellte sie klar: "Aber das habe ich mir selber ausgesucht. Deswegen muss ich da jetzt durch." Wie das Ergebnis der zweiten Nasenkorrektur aussieht, wird sich wohl erst zeigen, wenn die Schwellungen abgeklungen sind.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Imago Edda Pilz bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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