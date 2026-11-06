Geschwollenes Gesicht: Natascha Ochsenknecht hat es erwischt

Natascha Ochsenknecht (62) ist gesundheitlich angeschlagen. Am Freitagmorgen meldete sich die TV-Bekanntheit in einer Instagram-Story bei ihren Fans, und zwar direkt aus dem Bett. Mit müder Stimme spricht Natascha in die Kamera und erzählt, wo es überall zwickt: Ihre Augen, ihre Stimme, ihr Hals und ihre Nase machen ihr zu schaffen. Am meisten fällt ihr selbst aber ihr Gesicht auf, das deutlich geschwollen wirkt. Statt zu jammern, nimmt sie die Situation allerdings mit Humor. "Es sieht aus, als wenn ich Mumps habe", scherzt sie in dem Clip. Wie durch ihre vorherigen Storys deutlich wird, hält sie sich aufgrund von Dreharbeiten derzeit in einem Hotel in Timmendorf auf.

Wie Natascha weiter ausführt, fühle sie sich "etwas krank", besonders Hals und Nase seien ihre Schwachpunkte. Ihr verändertes Äußeres kommentiert sie trotz ihres Befindens mit einer ordentlichen Portion Selbstironie: "Aber wahrscheinlich ist das auch das Alter. Wenn man dann auf so einer Seite liegt, dann fällt alles nach links. Würde ich jetzt mich nach rechts legen, fällt alles nach rechts. Wenn ich nach unten gucken würde, fällt alles nach vorne." Wie sie wieder zu Kräften kommen will, verrät sie ebenfalls: Zuerst plant sie ein Frühstück, damit ihr Körper neue Energie bekommt. Dabei ist eines für sie unverzichtbar: Ein zweiter Kaffee muss an diesem Morgen auf jeden Fall noch her. Danach verabschiedet sich Natascha mit einem knappen "Servus" von ihren Followern und beendet ihre Story.

Das Gefühl eines geschwollenen Gesichts kennt Natascha schon aus einer ganz anderen Situation: Nach einer operativen Straffung ihrer Hals- und Kieferpartie hatte sie mit deutlichen Schwellungen zu kämpfen gehabt. Vor zwei Monaten blickte sie auf Instagram auf den Eingriff und die Heilungsphase zurück. "Der Ballonkopf ist weg. Am Anfang schwillt der Kopf ja extrem an", berichtete sie zu dem Zeitpunkt. Schmerzen hatte sie nach eigener Aussage nicht gehabt. Dafür hatte sie ein ausgeprägtes Spannungsgefühl gespürt. Ihre Bilanz fiel dennoch positiv aus: "Ich bereue meine Entscheidung keine Sekunde", erklärte Natascha. Bis auf ein leichtes Taubheitsgefühl im Gesicht ging es ihr zu diesem Zeitpunkt wieder blendend. Auch arbeiten konnte sie wieder uneingeschränkt.

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Imago Natascha Ochsenknecht beim BUNTE New Faces Award Music 2026 im Café Moskau in Berlin

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht krank im Bett, November 2026

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