Maren und Tobias Wolf geben ein Update zur Kinderwunschreise

Maren Wolf (34) und ihr Ehemann Tobias Wolf (35) haben gute Nachrichten zu ihrer Familienplanung: Für das Paar gibt es neue Hoffnung auf ein zweites Kind. Im Interview mit Promiflash verrieten die beiden jetzt, dass sie sich mehreren medizinischen Untersuchungen unterzogen haben: "Der Wunsch nach einem zweiten Kind ist bei uns beiden sehr groß. Wir haben inzwischen einige Untersuchungen machen lassen und dabei herausgefunden, dass einem zweiten Kind aus heutiger Sicht erst mal nichts im Wege steht und wir es auf natürlichem Weg versuchen können. Darüber freuen wir uns natürlich sehr." In der kommenden Zeit wollen sie offenlassen, wann es mit weiterem Nachwuchs klappen könnte, und sich überraschen lassen. Zuvor stehen bei ihnen außerdem noch einige Projekte auf dem Plan, die sie gerne abschließen möchten.

Gegenüber Promiflash zeigte sich das Paar sichtlich erleichtert über die positiven Ergebnisse. Einen konkreten Zeitpunkt wollen sie aber nicht festlegen: "Gleichzeitig haben wir noch ein paar Projekte, die wir gerne abschließen möchten, und wollen uns für die nächste Zeit einfach überraschen lassen." Außerdem möchte Tobias zunächst weitere Untersuchungen zu seiner Erkrankung abwarten. Davon verspricht er sich mehr Klarheit darüber, wie sich seine Gesundheit künftig entwickeln wird. Tobias macht deutlich: "Ein kleiner Grund, weshalb wir uns noch etwas Zeit geben, ist auch meine Erkrankung: Bei mir stehen noch Untersuchungen an, von denen ich mir mehr Klarheit darüber erhoffe, wie es gesundheitlich in den kommenden Jahren weitergehen könnte. Wir setzen uns da aber keinen Druck."

Schon vor drei Monaten hatte Maren auf Instagram einen emotionalen Einblick in ihre Kinderwunschreise gegeben. Ein Anruf hatte dem Paar nach belastenden Monaten neue Hoffnung geschenkt. "Heute haben wir den Anruf bekommen. Nach all den Monaten voller Fragen, Angst und Hoffnung fühlt es sich das erste Mal seit Langem so an, als dürften wir durchatmen", hatte sie damals geschrieben. Dabei hatte Maren auch verraten, wie sehr sie die Erlebnisse des Vorjahres beschäftigt hatten: "Nach dem, was letztes Jahr passiert ist, hatte ich so oft das Gefühl, mein Körper funktioniert einfach nicht. Als wäre ich kaputt." Trotz aller Unsicherheit hatte Maren ihre Fans auf dem weiteren Weg mitnehmen wollen. "Wir nehmen euch auf diese Reise mit. Ohne Filter, so wie es ist. Weil es leichter wird, wenn man nicht allein durch muss", hatte sie versprochen.

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / tobiaswolf Maren und Tobias Wolf, April 2026

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