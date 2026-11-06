Nico Legat wird Vater: Das hält Thorsten von den Babynews

Für Nico Legat (28) und seine Partnerin Laura Parrinello beginnt demnächst ein völlig neuer Lebensabschnitt, denn das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Damit schlagen die werdenden Eltern nicht nur privat ein völlig neues Kapitel auf, sondern machen auch Alexandra und Thorsten Legat (57) zum ersten Mal zu Großeltern. Im Gespräch mit RTL zeigten sich Oma und Opa in spe entzückt von den Babynews und den damit einhergehenden Veränderungen: Der Realitystar gehe in seiner künftigen Rolle als Vater jetzt schon auf und zeige seiner Laura, die er noch in diesem Jahr ehelichen möchte, eine bislang völlig unbekannte Seite von sich. Vor allem diese rasante persönliche Entwicklung ihres sonst eher launischen Zöglings sorgt im Hause Legat für Begeisterung, während die künftige Schwiegertochter plötzlich ebenfalls mit Lob überhäuft wird.

Thorsten beobachtet bei Nico immer deutlicher erste väterliche Züge. "Beim Nico siehst du wirklich Woche für Woche, wie er zunehmend in der Vaterrolle ist. Das eine oder andere kommt immer wieder zum Vorschein, aber er hat schon dieses Merkmal, diesen Punkt, wo man sagt: Wow, was ist mit dem los? Der behütet seine Frau, der streichelt den Bauch", erklärt er im Interview. Auch Mama Alexandra ist völlig berührt von dem veränderten Sohn: "So ist der Nico noch nie mit einem Mädchen umgegangen. So liebevoll", schwärmt sie. Und selbst für Laura findet Thorsten nach früheren Reibereien nun warme Worte: "Wir hatten Differenzen, aber wir haben uns ausgesprochen. Sie ist herzlich, sie ist lieb, sie hat Geduld, sie hat Verständnis. Das ist ein Traum."

Öffentlich gemacht hatten Nico und Laura die Nachricht passenderweise bei der Reunionshow von Das Sommerhaus der Stars, nachdem sie zu Beginn der Staffel schon vor laufenden Kameras einen ersten Schwangerschaftstest durchgeführt hatten. Dieser fiel damals allerdings noch negativ aus, da es schlicht noch zu früh war, um die Schwangerschaft festzustellen. Wie stark der werdende Vater von seinen Gefühlen übermannt wurde, verriet Laura später in einer Instagram-Fragerunde: Nico habe sich riesig gefreut und sogar das eine oder andere Tränchen verdrückt – ein Moment, den seine Partnerin so auch noch nie erlebt hatte. Inzwischen wissen die beiden: Es wird ein Mädchen. Einen konkreten Geburtstermin hat die werdende Mutter zwar noch nicht genannt, doch davor steht sowieso erst noch ein anderes Highlight im Legatschen Familienkalender an: Noch in diesem Jahr soll geheiratet werden.

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Instagram / thorsten_legat_official Nico und Thorsten Legat, Juli 2025

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Getty Images Thorsten Legat, Ex-Fußballer, mit seiner Frau Alexandra

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