Nach Schwangerschaftsnews: Laura Parrinello ätzt gegen Hater

Laura Parrinello hat es derzeit wahrlich nicht leicht: Seit die Realitydarstellerin verkündet hat, dass sie und ihr Verlobter Nico Legat (28) Nachwuchs erwarten, muss sie sich im Netz so einiges anhören. In ihrer Instagram-Story hat die werdende Mutter jetzt auf die Kritik reagiert, und zwar mit einer ordentlichen Portion Spott. Schaden würden ihr die Anfeindungen nicht, stellt Laura klar. Im Gegenteil: Sie kann den negativen Nachrichten sogar etwas Positives abgewinnen. Denn wer sich die Mühe mache, über sie zu lästern, sorge damit automatisch für mehr Reichweite und Aufmerksamkeit. Auf diese Weise würden immer mehr Menschen auf sie und Nico aufmerksam werden, erklärt sie mit betonter Lässigkeit. Statt sich über die negativen Stimmen zu ärgern, dreht der Rotschopf den Spieß also kurzerhand um und präsentiert seinen Hatern eine ganz eigene Rechnung.

Die zusätzliche Bekanntheit würde sich für das Paar nämlich direkt am Kontostand bemerkbar machen, behauptet Laura. Aus der zusätzlichen Aufmerksamkeit könnten sich im Handumdrehen neue Kooperationen, Anfragen für Shows und weitere Möglichkeiten ergeben. An ihre Kritiker richtet sie deshalb einen deutlichen Seitenhieb: "Während ihr euch also die Finger wund schreibt, arbeitet ihr unbewusst an unserem Erfolg. Ihr macht uns bekannter, während wir davon profitieren." Damit macht die Fernsehbekanntheit unmissverständlich klar, dass aus ihrer Sicht jeder böse Kommentar am Ende ihr und Nico zugutekommt. Zum Abschluss ihrer Botschaft lässt Laura es sich nicht nehmen, sich bei den Lästerern sogar noch zu bedanken – allerdings mit einem deutlich ironischen Unterton. "Danke, dass ihr unseren Erfolg mitfinanziert, ohne einen Cent zu zahlen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Einen Rückzieher oder eine Rechtfertigung gibt es von ihr also nicht.

Für Laura und Nico ist es ihr erstes gemeinsames Kind. Kurz nach der Verkündung der frohen Botschaft im Netz meldeten sich allerdings zahlreiche kritische Stimmen zu Wort. Insbesondere Lauras Entscheidung, ausgerechnet den umstrittenen Realitystar als Erzeuger für ihr Baby zu wählen, löste bei zahllosen Usern Schnappatmung aus. Einige gaben sogar düstere Prognosen für die Zukunft des Kindes ab. Ihren Nachwuchs wollen die werdenden Eltern aus den öffentlichen Diskussionen über ihre Beziehung jedoch komplett heraushalten. Aus diesem Grund haben Laura und Nico auch jetzt schon entschieden, das Baby nach der Geburt nicht im Netz zu zeigen. Ausführlicher thematisieren wollen sie den Nachwuchs auf ihren Social-Media-Kanälen künftig ebenfalls nicht.

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