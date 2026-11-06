Peter Andre warnt seine Kinder vor der düsteren Showwelt

Peter Andre (53) macht sich Sorgen um die berufliche Zukunft seiner Kinder. Der Sänger hat Princess Andre (19) und Junior Savva Andre (21) eindringlich vor den Schattenseiten des Showgeschäfts gewarnt. Wie der Sänger im gemeinsamen Podcast "The Andres" mit seiner Frau Emily Andre erzählte, bat er beide in den vergangenen Jahren jeweils um ein persönliches Gespräch. Dabei wollte er wissen, ob sie eine Karriere im Rampenlicht wirklich aus eigenem Antrieb verfolgen möchten. "Ihr müsst ein dickes Fell haben. Ich möchte, dass ihr einige der Höhen erlebt, aber die Höhen können unglaublich hoch und die Tiefen sehr tief sein", erklärte Peter. Gleichzeitig gestand Peter, dass er selbst nicht so abgebrüht sei, wie er es gerne wäre. Besonders Juniors Reaktion traf ihn deshalb schwer. Der Nachwuchssänger fragte seinen Vater, ob dieser nicht an seine Begabung glaube oder ihn für nicht gut genug halte. Dabei sei genau das Gegenteil der Fall, stellte Peter klar. Gerade die Begabung des Nachwuchssängers mache ihm besonders große Sorgen.

"Sagst du das, weil du nicht an mein Talent glaubst oder weil du denkst, dass ich nicht gut genug bin?", habe Junior ihn gefragt. Diese Worte hätten ihm "ein wenig das Herz gebrochen", gab Peter im Podcast zu. Der Musiker antwortete: "Kumpel, es ist genau das Gegenteil. Ich kenne dein Talent, ich weiß, wie großartig du bist." Juniors Fähigkeiten würden den Schritt ins Showgeschäft für ihn sogar noch beängstigender machen. Deshalb fragte Peter auch, ob sein Sohn diesen Weg wirklich selbst wolle oder lediglich den Erwartungen und Ermutigungen seines Umfelds folge. Junior meinte daraufhin, dafür sei es wohl schon etwas spät. Schließlich habe er sein ganzes Leben im Rampenlicht verbracht. "Es ist nie zu spät", widersprach sein Vater. Auslöser des Gesprächs war der gemeinsame neunjährige Sohn Theo, der laut Emily Auftritte liebt. Peter würde ihn aber lieber nicht im Showgeschäft sehen. Princess und Junior treten derzeit gemeinsam in der BBC-Realityshow "Celebrity Race Across the World" an. Ohne Flugzeug und mit 1.000 Euro reisen sie darin vom malaysischen Kuching bis nach Melbourne in Australien.

Ein Leben in der Öffentlichkeit kennen Princess und Junior seit ihrer Kindheit. Als Kinder von Peter und dessen Ex-Frau Katie Price (48) wuchsen beide vor den Augen der Öffentlichkeit auf. Sie haben bereits offen darüber gesprochen, wie sehr der Ruhm ihrer Eltern ihre Kindheit geprägt hat. Inzwischen baut Princess selbst eine Karriere als Influencerin und Model auf. Ihre ITV2-Realityshow "The Princess Diaries" begleitet sie seit August 2025 bei beruflichen Projekten und in ihrem Familienalltag. 2026 kamen zwei weitere Staffeln mit jeweils vier Folgen hinzu. Neben Princess waren darin auch ihre Eltern und Geschwister zu sehen. Junior hatte ebenfalls Auftritte in dem Format. Gezeigt wurde unter anderem sein Auftritt auf einer Yacht, als die Familie zum Großen Preis nach Monaco reiste.

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Getty Images Peter Andre bei den Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards 2023 in London

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Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

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