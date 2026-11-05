Nico Legat wird Papa: Hat Laura das Babygeschlecht gelüftet?

Bekommen Nico Legat (28) und Laura Parrinello etwa ein Mädchen? Das Realitypaar erwartet sein erstes gemeinsames Kind, und inzwischen gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass sich die beiden auf eine kleine Tochter freuen dürfen. Für Gesprächsstoff sorgte jetzt vor allem Laura selbst. In einer Ansage an kritische Follower auf Instagram sprach Laura nämlich von dem ungeborenen Baby als "sie". Dabei stellte sie klar: "Wir werden sie niemals zeigen, erwähnen oder sonst irgendwas." Für weitere Spekulationen sorgt ein Video der werdenden Großeltern Thorsten Legat (57) und Alexandra Legat. Die beiden tragen darin Shirts mit den Aufschriften "Opa Thorsten" und "Oma Alexandra". Darauf ist jeweils ein Baby zu sehen, das eine Schleife auf dem Kopf trägt. Einige Instagram-Nutzer werten sowohl Lauras Wortwahl als auch dieses Detail auf den Oberteilen als mögliche Hinweise auf eine Tochter. Offiziell bestätigt haben Nico und Laura das Geschlecht ihres Nachwuchses bislang allerdings nicht.

Thorsten teilt in dem Clip gemeinsam mit seiner Frau stolz mit, dass er Großvater wird. Auf den personalisierten Oberteilen sind außerdem die Gesichter der beiden mit einem Baby auf dem Arm abgedruckt. Auch das Thumbnail zeigt ein KI-generiertes Bild der werdenden Eltern mit einem kleinen Mädchen. Lauras auffällige Formulierung fiel hingegen bei einer Reaktion auf die anhaltende Kritik an ihrer Beziehung. Viele Follower verstehen nicht, warum sie nach Nicos Seitensprung und seinen Ausrastern in den Spielen von Das Sommerhaus der Stars weiterhin zu ihm hält. Wie viel das Paar künftig von seinem Familienleben öffentlich machen möchte, beantwortete Laura dabei mit ihrer klaren Ansage. Nico selbst muss sich offenbar erst noch an den Gedanken gewöhnen, bald ein Kind zu haben. Beim großen Wiedersehen der RTL+-Show bezeichnete er seine bevorstehende Vaterrolle als "ein bisschen unvorstellbar". Seine Vorfreude schmälert das jedoch nicht. In der Sendung betonte der Sohn des ehemaligen Fußballprofis voller Begeisterung: "Ich freue mich tierisch!"

Die Babynews hatten Nico und Laura erst beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+ öffentlich gemacht. Zu diesem Zeitpunkt stand auch fest: Die werdende Mutter war bereits während der Dreharbeiten schwanger, ohne dass sie und ihr Partner davon wussten. Dabei hatte es durchaus Anzeichen gegeben: Ihre Periode war ausgeblieben, und sie hatte mit Übelkeit zu kämpfen. Ein noch vor Ort durchgeführter Schwangerschaftstest zeigte jedoch ein negatives Ergebnis an. Offenbar befand sich die Schwangerschaft zu diesem Zeitpunkt noch in einem so frühen Stadium, dass der Test sie nicht erkennen konnte. Erst zu einem späteren Zeitpunkt erhielten die beiden Realitystars Gewissheit, dass sie tatsächlich ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seit der Bekanntgabe geben Nico und Laura ihren Followern einzelne Einblicke in diese besondere Zeit. Ob es sich bei den jüngsten Instagram-Details wirklich um eine ungewollte Enthüllung des Babygeschlechts handelt, ließen sie bisher aber offen.

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Instagram / nico.legat Nico Legats Freundin Laura postet ein Bild zu seinem 28. Geburtstag im März 2026

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Imago Thorsten Legat mit Ehefrau Alexandra beim RTL Spendenmarathon "Wir helfen Kindern" in Hürth (20.–21.11.2024)

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