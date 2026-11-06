Weniger Reality-TV: Jasmin Herren beginnt ein neues Kapitel

Jasmin Herren (47) schlägt auf Instagram eine neue Richtung ein und stellt ihren beruflichen Alltag künftig stärker in den Vordergrund. In ihrer Story kündigte die Sängerin jetzt an, dass sich ihr Profil künftig deutlich verändern wird, und machte dabei klar: "Hier beginnt ein neues Kapitel!" Viele Jahre lang konnten ihre Follower sie bei ihren Auftritten im Reality-TV, bei ihren Musikprojekten und in zahlreichen privaten Momenten begleiten. Das soll sich nun ändern. Jasmin möchte in Zukunft wesentlich weniger aus ihrem Privatleben preisgeben und auch das Thema Reality-TV auf ihrem Account zurückfahren. Stattdessen rückt Jasmin ihre große Leidenschaft für Beauty und Skincare ins Zentrum ihres Profils. Dafür will die Sängerin ihre Follower regelmäßig mit in ihren Salon nehmen und ihnen einen näheren Blick auf ihre tägliche Arbeit ermöglichen. Ihr Beruf, der bislang neben ihren anderen Projekten und privaten Momenten zu sehen war, soll damit einen wesentlich größeren Raum erhalten.

Konkret dürfen sich Jasmins Follower auf Einblicke in unterschiedliche Behandlungen, Themen rund um Hautpflege und praktische Beautytipps freuen. Außerdem möchte sie Beauty-Tipps mit ihren Followern teilen und weitere Inhalte aus ihrem Arbeitsalltag im Salon zeigen. Ihr Instagram-Auftritt soll damit nicht allein als digitale Präsentationsfläche für ihr Geschäft dienen. Die Sängerin will ihn vielmehr als Bühne nutzen, um ihr Fachwissen weiterzugeben und ihre Begeisterung für die Beautybranche zu zeigen. In ihrer Instagram-Story fasste sie den neuen Schwerpunkt klar zusammen: "Weniger Privates, weniger Reality-TV - dafür mehr Beauty, Fachwissen und Leidenschaft für meinen Beruf." Damit verbindet die Reality-TV-Bekanntheit ihre Onlinepräsenz enger mit ihrer Tätigkeit im Salon und gewährt ihrer Community einen Blick hinter die Kulissen. Gleichzeitig richtete Jasmin eine Bitte an ihre Community. Sie wünscht sich, dass ihre Fans ihr auch auf diesem neuen Weg treu bleiben und sie bei der Neuausrichtung weiterhin begleiten.

Ganz verabschiedet sich Jasmin von ihren bisherigen Themen allerdings nicht. Ihre Musik soll auch nach der Neuausrichtung einen festen Platz auf ihrem Instagram-Profil behalten. Damit bleibt ein Bereich erhalten, der sie neben ihren Auftritten im Reality-TV seit Jahren begleitet. Die Entscheidung kommt nach vielen Jahren, in denen die Sängerin ihre Community nicht nur an ihren beruflichen Projekten teilhaben ließ, sondern auch zahlreiche persönliche Augenblicke mit ihr teilte. Künftig soll dieser private Anteil deutlich kleiner ausfallen, während ihr Salonalltag und ihre Beauty-Leidenschaft das Profil bestimmen. Einem breiten Publikum wurde sie unter anderem an der Seite ihres 2021 verstorbenen Ehemannes Willi Herren (†45) bekannt. Seitdem stand sie immer wieder vor der Kamera und gewährte ihren Followern dabei oft tiefe Einblicke in ihr Leben. Auch der angekündigte Rückzug von Reality-TV-Inhalten ist nicht als kompletter Abschied aus diesem Bereich gemeint. Jasmin plant vielmehr, entsprechende Beiträge bewusster zu reduzieren und den frei werdenden Raum für ihre Arbeit in der Beautybranche zu nutzen.

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Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn / Michael de Boer Jasmin Herren, "Villa der Versuchung"-Kandidatin

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