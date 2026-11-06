Vergeben? Bachelorette-Kandidat erhebt Vorwürfe gegen Ariel

Schwere Vorwürfe gegen Ariel (23): Ein ehemaliger Kandidat ihrer Schweizer Die Bachelorette-Staffel behauptet, die Rosenverteilerin sei während der Dreharbeiten in Thailand gar nicht mehr zu haben gewesen. Auf Instagram meldete sich jetzt Daniel Fischer zu Wort und erklärte, Ariel sei zu diesem Zeitpunkt bereits mit Tim Kühnel (29) liiert gewesen. Mit diesem Wissen will er sie in der Sendung sogar konfrontiert haben. Kurz darauf musste er als Erster der 21 Männer seine Koffer packen. Laut seiner Darstellung war jedoch nicht seine Behauptung über Tim der offiziell gezeigte Grund für das frühe Aus. Stattdessen sei eine Unterhaltung mit seinem Bruder heimlich aufgezeichnet worden. Darin habe Daniel erklärt, lediglich wegen des Urlaubs an der Show teilzunehmen. Ariel soll dieses Gespräch über eine versteckte Kamera mitverfolgt und ihn anschließend nach Hause geschickt haben. Die Vorwürfe werden nun öffentlich, während die Staffel seit dem 5. November auch auf RTL+ läuft. Eine Stellungnahme von Ariel, Tim oder der Produktion wird in der Quelle nicht genannt.

In seinem Statement nimmt Daniel kein Blatt vor den Mund. "Der einzige und wahre Grund, warum ich als erster Kandidat die Show verlassen musste, ist, dass ich als Einziger die Eier in der Hose gehabt habe und gesagt habe, dass ich weiß, dass du mit Tim Kühnel zusammen bist zu dem Zeitpunkt der Show", wettert er. Seine Information will er aus erster Hand haben: "Ich kenne Tim, weil ich bereits mit ihm in einer anderen Show war – und deshalb habe ich die Info. Und das können alle anderen Kandidaten bestätigen, dass ich das in der Show gedroppt habe." Dass die Szene nie gezeigt wurde, ist für ihn kein Zufall. "Das war natürlich Ariel und der Produktion ein Riesendorn im Auge", meint Daniel. Direkt danach habe die Rosenverteilerin ihn über eine versteckte Kamera im Gespräch mit seinem Bruder belauscht. "Und das ist natürlich der Grund, warum sie mich rausschmeißt", schimpft er. Dieses Vorgehen bezeichnet Daniel auf Instagram als "lächerlich".

Schon zwei Monate zuvor hatte es Wirbel um Tim und Ariel gegeben. Bei Love Island VIP war der Verdacht aufgekommen, dass Tim trotz seiner Teilnahme an der Datingshow vergeben gewesen sei. Henna Urrehman hatte behauptet, davon "aus erster Hand" zu wissen. Marla Slengard hatte schließlich Ariel als mögliche Freundin ins Spiel gebracht. Misstrauen hatte auch Tims Verhalten geweckt: Er hatte erklärt, keine der Kandidatinnen entspreche seinem Beuteschema. Im Gespräch mit Marla hatte Tim die Beziehungsvorwürfe allerdings zurückgewiesen. "Ich hatte etwas mit Ariel. Das ist kein Geheimnis. Das war ein lockeres Ding – so ein F+-Ding", hatte er klargestellt. Dazu hatte er betont: "Ich gehe auch nicht in eine Datingshow, wenn ich mit dem Kopf nicht 100 Prozent hier bin." Marla hatte seiner Erklärung zunächst geglaubt. Ganz ausgeräumt waren ihre Zweifel aber offenbar nicht gewesen. "Du bist schon eine krasse Red Flag", hatte sie ihm gesagt.

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Filip Stropektoru Ariel, Schweizer Bachelorette 2026

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3+ Ariel mit ihren Kandidaten bei "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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