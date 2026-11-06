In dieser Kultserie gab Taylor Swift ihr Schauspieldebüt

Taylor Swift (36) ist nicht nur auf der Bühne zu Hause: 2009 gab die Sängerin in der Kultserie "CSI: Den Tätern auf der Spur" ihr Schauspieldebüt. Ihre allererste Rolle nahm allerdings gleich ein tödliches Ende. In der 16. Folge der neunten Staffel spielte Taylor die Jugendliche Haley Jones, wie Filmstarts berichtet. Damit war sie Teil einer Produktion, die damals zu den erfolgreichsten Krimiserien im US-Fernsehen zählte. Ihr Auftritt als lebende Figur ist allerdings nur von kurzer Dauer: Bereits zu Beginn der Episode wird Haley tot auf dem Parkplatz eines heruntergekommenen Motels entdeckt. Im weiteren Verlauf versuchen die Ermittler, die Umstände ihres Todes zu rekonstruieren. Zahlreiche Rückblenden beleuchten dabei die tragischen Ereignisse aus dem Leben der jungen Frau. Stück für Stück wird deutlich, welche Entwicklungen schließlich zu ihrem gewaltsamen Ende führten.

Haley war von einem Ehepaar adoptiert worden, das zuvor seine leibliche Tochter verloren hatte. Vor allem Adoptivmutter Nicole kam über diesen Verlust nie hinweg. Haley als ihr eigenes Kind anzunehmen, gelang ihr nicht. Die Teenagerin wiederum versucht herauszufinden, wer sie eigentlich ist. Sie färbt sich die Haare dunkel, schminkt sich auffällig und lässt sich mehrere Piercings stechen. Mit dem veränderten Aussehen erinnert sie plötzlich stark an ihre leibliche Mutter. Haleys leibliche Mutter hatte früher als Babysitterin für die Familie gearbeitet und dabei versehentlich den Tod von Nicoles Tochter verschuldet. Als Nicole die junge Frau mit ihrem veränderten Aussehen wiedererkennt, werden schmerzhafte Erinnerungen wach, die sie lange verdrängt hatte. Eigentlich möchte sie Haley zunächst nur Angst machen. Doch die Situation eskaliert: Bei einer körperlichen Auseinandersetzung rammt Nicole ihr eine Schere in den Körper und verletzt sie tödlich, so Filmstarts.

Für Taylor erfüllte sich mit der düsteren Gastrolle ein eher ungewöhnlicher Herzenswunsch. Schon vor den Dreharbeiten hatte die Musikerin offen davon geschwärmt, einmal als Opfer in der Krimiserie aufzutreten. "Alle meine Freunde wissen, dass es mein Traum ist, in 'CSI' zu sterben. Ich wollte schon immer eine der Figuren in der Serie sein, bei der man versucht herauszufinden, was mit ihr passiert ist", verriet sie damals gegenüber MTV, wie People berichtete. Ihr Ausflug in die Schauspielerei blieb keineswegs eine einmalige Sache. Auch in den darauffolgenden Jahren stand die Sängerin immer mal wieder vor der Kamera und sammelte Erfahrungen in Film und Fernsehen. So war sie unter anderem in "Hannah Montana – Der Film", "Valentinstag" und der Sitcom "New Girl" zu sehen. Weitere Auftritte folgten in "Hüter der Erinnerung – The Giver", der Musicalverfilmung "Cats" sowie dem Film "Amsterdam". Mittlerweile ist sie nicht mehr nur vor der Kamera aktiv, sondern übernimmt für ihre Musikvideos auch die Regie.

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Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift auf dem roten Teppich bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala, Juni 2026

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