Justin Timberlakes Doku muss wohl ohne Britney auskommen

Britney Spears (44) möchte offenbar nicht an einer neuen Dokuserie über ihren Ex-Freund Justin Timberlake (45) mitwirken. Wie der Journalist Rob Shuter in seinem Substack Naughty But Nice unter Berufung auf eine Quelle berichtet, soll die Sängerin eine entsprechende Anfrage abgelehnt haben. Die Produktion soll im Dezember bei Apple TV erscheinen, Regie führt Fisher Stevens (62). Neben Justins Karriere soll darin auch seine frühere Beziehung mit Britney thematisiert werden. Für die Musikerin kommt es dem Bericht zufolge jedoch nicht infrage, die gemeinsame Vergangenheit vor der Kamera erneut aufzurollen. Anders sieht es angeblich bei Janet Jackson (60) aus: Sie soll einer Teilnahme zugestimmt haben und in der Serie ihre Sicht auf den Super-Bowl-Skandal von 2004 schildern. Damit könnte in der Doku über die Beziehung von Britney und Justin womöglich nur der Sänger selbst zu Wort kommen. Eine offizielle Stellungnahme der beiden Stars zu der Anfrage oder der angeblichen Absage gibt es bislang nicht.

Laut der Quelle hat Britney ihre Sicht der Dinge bereits ausführlich geschildert. Sie sehe deshalb keinen Grund, schmerzhafte Erlebnisse für eine Dokumentation über ihren Ex-Freund erneut vor der Kamera zu durchleben. "Nachdem Britney alles darüber gesagt hat, wie sehr die Trennung sie getroffen hat, könnte dies wie ein weiterer Versuch wirken, ihre Geschichte zu nutzen, um sein Image wiederherzustellen. Sie hat zu hart dafür gearbeitet, ihre Stimme zurückzugewinnen, um Teil des Comebacks eines anderen zu werden", zitiert Naughty But Nice den Informanten. Dieser räumt zwar ein, dass Justin sich Britneys Beteiligung durchaus aufrichtig wünschen könnte. Die Außenwirkung sei jedoch problematisch. Britneys erster größerer Auftritt vor der Kamera seit dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 solle sich um sie selbst, ihr Leben und ihre Zukunft drehen und nicht um ihren Ex-Freund. Klassische Interviews gibt die Sängerin seitdem ohnehin kaum. In ihrer 2023 veröffentlichten Autobiografie "The Woman in Me" hatte sie bereits offen über die Beziehung, die belastende Trennung sowie eine damalige Schwangerschaft und Abtreibung geschrieben.

Die Dokuserie soll Berichten zufolge aus vier Teilen bestehen und Justin nach mehr als drei Jahrzehnten im Rampenlicht Gelegenheit geben, seine Sicht auf prägende Kontroversen seiner Karriere darzulegen. Weder der Sänger noch der Streamingdienst hatten das Projekt zunächst offiziell bestätigt. Neben den Enthüllungen über seine Beziehung zu Britney soll vor allem sein gemeinsamer Auftritt mit Janet Jackson bei der Super-Bowl-Halbzeitshow 2004 im Mittelpunkt stehen. Die Entblößung von Janets Brust, die als "wardrobe malfunction" in die Geschichte einging, löste damals massive Empörung aus. Janets angebliche Zusage steht damit in deutlichem Gegensatz zu Britneys Absage: Während Janet in der Serie selbst über den gemeinsamen Auftritt auf der Super-Bowl-Bühne sprechen soll, könnte die frühere Beziehung von Britney und Justin offenbar ausschließlich aus seiner Perspektive beleuchtet werden.

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John Sciulli/Getty Images for Ketel One Family-Made Vodka, Matt Winkelmeyer/Getty Images for Childre Collage: Britney Spears und Justin Timberlake

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