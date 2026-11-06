Phoebe Waller-Bridge lässt Schreibtalente mietfrei wohnen

Phoebe Waller-Bridge (41) bietet jungen Schreibtalenten ein Zuhause in London und verlangt dafür keine Miete. Die "Fleabag"-Schöpferin hat eigens ein Apartment in der britischen Hauptstadt gekauft. Dort sollen Autorinnen und Autoren wohnen, die noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn stehen, berichtet The Telegraph. Die Wohnung gehört zu der neuen Initiative Writers' Bloc. Diese richtet sich gezielt an Dramatikerinnen und Dramatiker aus finanziell schwierigen Verhältnissen. Für sie seien die horrenden Wohnkosten in London oft das größte Hindernis auf dem Weg in die Branche. Wer ausgewählt wird, darf kostenlos einziehen und muss nur die laufenden Nebenkosten selbst tragen. So soll der ständige Blick aufs Konto wegfallen und mehr Zeit für das bleiben, worum es eigentlich geht: das Schreiben. Der Projektname ist dabei ein kleines Wortspiel. Statt einer Schreibblockade bekommen die Talente hier im besten Fall einen Block, auf dem die Ideen nur so sprudeln.

Phoebe steht mit ihrem Engagement nicht allein da. Auch Jack Thorne, Mitschöpfer der Erfolgsserie "Adolescence", unterstützt das Projekt mit Geld. Dazu kommen weitere bekannte Namen aus der britischen Film- und Theaterwelt: "Dear England"-Autor James Graham, "Happy Valley"-Schöpferin Sally Wainwright und The Crown-Autor Peter Morgan gehören ebenfalls zu den Unterstützern. Jack betont, dass viele Menschen gar nicht schreiben können, weil sie zuerst dafür sorgen müssen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Deshalb sei die Pilotinitiative so wichtig. Nur so könnten Geschichten über unsere komplexe Welt auch von Autorinnen und Autoren aus allen gesellschaftlichen Schichten erzählt werden. James sieht das ähnlich. Seiner Meinung nach ist die soziale Herkunft in der Branche nach wie vor eine große Hürde. Mit Writers' Bloc soll verhindert werden, dass talentierte Schreibende wegen ihrer Finanzen ihre Karriereträume komplett an den Nagel hängen.

Wie wichtig eine kostenlose Unterkunft sein kann, weiß Jack aus eigener Erfahrung. Als seine Karriere noch ganz am Anfang stand, durfte er fünf Jahre lang bei seinem Bruder in Croydon wohnen. Irgendwann zog der Autor dann nach Luton. Mit einem Augenzwinkern erzählte Jack, dass sein Bruder danach endlich wieder seine Ruhe gehabt habe. Ohne diese Hilfe aus der eigenen Familie wäre ihm der Start ins Berufsleben damals deutlich schwerer gefallen. Nicht jeder hat jedoch ein solches privates Sicherheitsnetz. Mit seinem Geld für Writers' Bloc möchte Jack jungen Schreibenden eine ähnliche Chance geben, auch wenn sie kein privates Sicherheitsnetz haben. Phoebe trägt aber den wichtigsten Teil zu dem Projekt bei. Sie gibt nicht nur Geld, sondern stellt mit dem eigens gekauften Apartment den Wohnraum der Initiative zur Verfügung. Ohne ihre Wohnung gäbe es für die Talente schließlich keinen Schreibtisch mit Londoner Adresse.

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Getty Images Phoebe Waller-Bridge bei der Premiere von "Wild Horse Nine" bei den 83. Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Phoebe Waller-Bridge bei der Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Hollywood

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