"Er ist großartig" Lindsey Vonn schwärmt von ihrem Partner

Lindsey Vonn (42) ist glücklich verliebt und gewährt ihren Fans einen kleinen Einblick in ihre Beziehung. Gut einen Monat nach der öffentlichen Bestätigung ihrer Liebe zum französischen Skirennfahrer Matthieu Bailet schwärmte sie bei den CFDA Fashion Awards in New York von ihrem Partner. Im Gespräch mit People verriet die US-Amerikanerin, warum sie die Romanze im September auf Instagram bekannt gegeben hatte. "Er ist ein großartiger Freund. Er ist großartig, und ich wollte das teilen", erklärte sie am Rande des Events. Darüber hinaus möchte Lindsey ihre Privatsphäre aber schützen: "Die Leute wissen jetzt, dass ich mit jemandem zusammen und glücklich bin, aber künftig werde ich nicht mehr preisgeben." Ihr ging es bei der Verkündung darum, ihr Glück zu teilen, ohne allzu viele persönliche Details über sich und Matthieu zu verraten.

Den Großteil ihres gemeinsamen Lebens möchte das Paar künftig für sich behalten. Das richtige Maß an Offenheit zu finden, war für Lindsey nach eigener Aussage früher nicht immer einfach. "In der Vergangenheit fiel es mir manchmal schwer, die Balance zwischen dem Schutz meiner Privatsphäre und vielleicht etwas zu vielen Einblicken zu finden. Heute versuche ich, ein gutes Gleichgewicht zu finden", sagte die Olympiasiegerin gegenüber People. Dass sie sich dennoch zu ihrer neuen Beziehung äußerte, liege daran, wie glücklich sie mit Matthieu sei. Diese Freude wollte die Sportlerin ihren Fans nicht vorenthalten. Weitere Einzelheiten über ihre Partnerschaft sollen allerdings privat bleiben.

Im September hatte Lindsey ihre Beziehung mit einer Reihe von Sommer- und Urlaubsaufnahmen auf Instagram öffentlich gemacht. Schon zuvor war über eine mögliche Romanze zwischen den beiden Skisportlern spekuliert worden. Die Fotos zeigten das Paar dann in innigen Momenten: Vor einer beeindruckenden Bergkulisse küssten sich Lindsey und Matthieu in einem Pool. Weitere Schnappschüsse hielten fest, wie sie sich auf einem Felsen im Meer umarmten oder gemeinsam in einer Hängematte über dem Wasser entspannten. Bei einem der Bilder nannte Lindsey ihren Liebsten auch beim Namen, woraufhin Matthieu in den Kommentaren reagierte. Zuvor hatte sie ihren Beziehungsstatus nicht öffentlich bestätigt und ihr Privatleben zuletzt weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Juni 2026

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und Matthieu Bailet, Skisportler

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