Trisha Paytas packt über Drogenzeit mit Aaron Carter aus

Trisha Paytas (38) äußert sich nun offen über ihre Vergangenheit mit Aaron Carter (†34). In der neuesten Folge des Podcasts "We Need to Talk" erinnerte sich die Influencerin an ihre Zeit mit dem Sänger, der 2022 verstorben ist. Kennengelernt hatten sich die zwei im Jahr 2017, kurz darauf begannen sie, sich zu daten. Den ersten Schritt machte zu dem Zeitpunkt Trisha: Sie schrieb Aaron eine Direktnachricht. Ihr Motiv war jedoch nicht ganz uneigennützig, denn ursprünglich wollte sie damit ihren damaligen Ex Sean van der Wilt eifersüchtig machen. Weil der Kontakt im Netz nie vollständig abriss, fanden sie später noch einmal für kurze Zeit zueinander. In dieser Phase habe sie auch "härtere Drogen" ausprobiert, gestand die Webberühmtheit in der Sendung. Eine klassische Liebesbeziehung sei es aber laut ihrer Aussage nicht gewesen. "Wir waren manchmal intim, aber eigentlich war es eher eine Freundschaft", stellte Trisha in dem Kontext klar.

Verbunden hat die beiden vor allem ihre Liebe zum Internet. Sie schrieben sich häufig private Nachrichten und verfolgten gegenseitig, was der andere aktuell auf Twitter teilte. Beide seien häufig online gewesen und hätten am liebsten Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht, erklärte Trisha. Besonders gern denkt sie an die gemütlichen Filmabende zurück. Als sie zusammen den Film "The Revenant" schauten, habe Aaron ganz plötzlich so getan, als würde ein Bär auf ihm liegen. Für die Influencerin ein typischer Moment, denn sie beschreibt den Künstler als witzig und albern. Im Podcast fand sie zudem sehr liebevolle Worte für ihn: "Ich liebte Aaron. Ich war ein so großer Fan. Er ist in meinem Alter, und für mein Millennial-Herz war er einfach alles und ein wirklich netter Kerl; wirklich, wirklich lieb." Seine Sucht habe sein Können leider in den Schatten gestellt. "Aber er war sehr talentiert", betonte sie diesbezüglich.

Aarons Suchtprobleme waren für Trisha schließlich ein wichtiger Weckruf, selbst strikt die Finger von Drogen zu lassen. Durch abhängige Menschen in ihrem Umfeld habe sie gelernt, dass Betroffene die Kontrolle verlieren können und trotz viel Liebe und Unterstützung nicht einfach aus ihrer Sucht herausfinden. "All die Süchtigen, die in meinem Leben waren, waren die nettesten, aufrichtigsten, guten Menschen", erklärte sie im Podcast. Diese hätten andere nicht bloß ausgenutzt, sondern mit einer schweren Krankheit oder inneren Dämonen gekämpft. Aaron starb im November 2022 im Alter von nur 34 Jahren. Dem offiziellen Bericht der Gerichtsmedizin zufolge ertrank er unter dem Einfluss von Difluorethan und Alprazolam in seiner Badewanne. Sein Tod wurde schließlich als ein Unfall eingestuft. Der Musiker hinterließ seinen Sohn Prince, seine Mutter Jane Carter sowie seine Geschwister Nick Carter (46) und Angel Carter (38). Trisha ist inzwischen mit Moses Hacmon verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat.

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Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

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Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025 in New York

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