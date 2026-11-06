"Schämt euch": Fans toben wegen der "Forsthaus"-Verschiebung

Für die Fans von Forsthaus Rampensau Germany fällt der Start in den November noch trüber aus als ohnehin erwartet: Eigentlich sollte heute die vierte Staffel der Realityshow bei Joyn und sixx anlaufen, doch daraus wird nichts. Wie die Produktion in der Nacht zum Freitag auf Instagram bekannt gab, verschiebt sich die Ausstrahlung komplett ins Jahr 2027. In den Kommentaren unter dem Beitrag brach daraufhin eine Welle des Ärgers los, da viele Zuschauer die knappe Kommunikation und die dürftige Begründung stark kritisierten. Zahlreiche Nutzer fordern deshalb dringend mehr Transparenz von den Verantwortlichen und machten ihrem Frust im Netz Luft.

Besonders drastisch fiel dabei der Kommentar eines Fans aus, der den Machern der Show wegen der plötzlichen Verschiebung einen sehr ungemütlichen Fluch an den Hals wünschte: "Schämt euch. Ich wünsche allen von der Redaktion Bettwanzen." Andere ärgerten sich vor allem über die verlorene Nachtruhe und die fehlende Ehrlichkeit. "Ernsthaft? Bin deswegen bis 0 Uhr wach geblieben. Toll, hätte man ja auch mal früher sagen können", schimpfte ein enttäuschter Nutzer, während andere in den vagen Aussagen sogar einen geheimen Grund vermuteten. Zwischen all der Aufregung riefen vereinzelte Stimmen zwar auch zur Gelassenheit auf, doch die breite Masse der Community verlangt nach echten Antworten.

Joyn und sixx hatten den geplanten Staffelstart praktisch in letzter Minute gestrichen und komplett ins kommende Jahr verschoben. Als offizielle Begründung nannten die Streamingplattform und der Sender produktionstechnische Probleme. Wegen dieser Schwierigkeiten sei es nicht möglich, die neuen Folgen wie ursprünglich vorgesehen auszustrahlen. Was genau hinter den Problemen steckt, wurde bislang nicht näher erläutert. Auch ein konkretes Startdatum für 2027 gibt es noch nicht. Ob die Fans also schon im Januar wieder einschalten können oder ob letztlich sogar Ostern verstreicht, bevor die Alm ruft, bleibt vorerst offen. Bis die Verantwortlichen weitere Details preisgeben, bleibt den enttäuschten Anhängern des Formats also erst einmal nur das Warten.

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Joyn "Forsthaus Rampensau Germany"

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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