Festnahme in Brasilien: Gisele Oppermann ist wieder frei

Gisele Oppermann (39) ist nach ihrer Festnahme in Brasilien wieder auf freiem Fuß und in ihre Wahlheimat Jericoacoara zurückgekehrt. Das teilte der Realitystar seinen Followern jetzt in einem Update auf Instagram mit. Nach einem eskalierten Streit mit einem Mieter war die frühere Teilnehmerin von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! am Abend des 3. November von der Polizei mitgenommen worden. Anschließend musste Gisele eine Nacht in einer brasilianischen Zelle verbringen. Nun gab die 39-Jährige Entwarnung: "Ich bin wieder frei, ich bin zurück in Jericoacoara, ich bin wieder zu Hause." Vollständig abgeschlossen ist die Angelegenheit für Gisele damit allerdings nicht. Sie kündigte an, die Vorgänge rund um ihre Festnahme rechtlich prüfen zu lassen: "Mein Anwalt wird jetzt dagegen vorgehen, weil das nicht rechtens war, was da passiert ist und wie das alles abgelaufen ist." Welche weiteren juristischen Schritte ihr Anwalt konkret plant, behielt Gisele in ihrer Nachricht vorerst zwar noch für sich, den Kampfgeist lässt sie sich aber keineswegs nehmen.

Nach dem Streit brachte die Polizei Gisele zunächst auf eine Wache in Acaraú. Weil das zuständige Gericht zu dieser späten Stunde nicht mehr besetzt war, konnte der Fall von Gisele offenbar nicht direkt bearbeitet werden. Die Beamten brachten das Model deshalb für die Nacht in einer Zelle in Bela Cruz unter. Erst am folgenden Morgen durfte Gisele den Gewahrsam verlassen. Welche konkreten rechtlichen Vorwürfe gegen sie erhoben werden, ist bislang nicht bekannt. Die Ereignisse scheinen jedoch deutliche Spuren hinterlassen zu haben. In ihrem kurzen Video wirkte die ehemalige GNTM-Kandidatin erschöpft und lenkte die Aufmerksamkeit auf ihre Augenpartie: "Und ja genau, wie man sieht, meine Augenringe, ne? Also, ich sehe aus." Nach der Rückkehr in ihre Wahlheimat wollte sich Gisele daher erst einmal gründlich erholen und fügte hinzu: "Ich freue mich jetzt auf eine Dusche und auf mein Bettchen."

Die Nacht in Polizeigewahrsam war für Gisele nach eigenen Schilderungen auch wegen der Bedingungen vor Ort extrem belastend. In der Zelle soll es kein Bett gegeben haben, weshalb der Realitystar auf dem nackten Boden schlafen musste. Auch eine gewöhnliche Toilette stand Gisele nicht zur Verfügung – stattdessen diente lediglich ein Loch im Boden als sanitäre Einrichtung. Neben diesen Umständen traf die Festnahme das Model vor allem als Mutter. Ihre 13-jährige Tochter Leni befand sich während des Polizeieinsatzes in unmittelbarer Nähe und musste mitansehen, wie Gisele von den Beamten abgeführt wurde. Nach der harten Nacht in der Zelle konnte Gisele am nächsten Morgen glücklicherweise wieder zu ihrer Tochter zurückkehren. Während sie sich nun zu Hause erholt, soll ihr Jurist klären, ob das Vorgehen der brasilianischen Behörden rechtmäßig war.

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RTLZWEI Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars" 2024

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AEDT / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

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