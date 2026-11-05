Nach "Love Fool"-Drama: Nadja trifft "Faker" Giuliano wieder

Nadja Großmann erwartet in der vierten Staffel von Forsthaus Rampensau Germany ein unverhofftes Wiedersehen: In der Show begegnet sie zum ersten Mal wieder Giuliano Lorenzo Hediger. Der Realitystar hatte ihr 2023 in der Datingshow Love Fool vorgemacht, Single zu sein. Wie Nadja jetzt im Interview mit Promiflash verriet, haben sie sich seit dem Ende der Show weder gesehen noch etwas voneinander gehört. Nun treffen sie unter ganz neuen Voraussetzungen aufeinander. Nadja zieht gemeinsam mit ihrer Podcast-Partnerin Laura Maria Lettgen (31) ins Forsthaus ein. Giuliano tritt an der Seite seines Vaters Paolo an. Wie die beiden mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit umgehen, zeigt sich ab dem Staffelstart morgen um 20:15 Uhr bei Sixx. Wer die Folgen lieber online schauen möchte, findet sie im Stream auf Joyn.

Im Interview beschreibt Nadja die besondere Situation: "Es war das erste Zusammentreffen zwischen Giuliano und mir. Ich hatte ihn seit 'Love Fool' nicht mehr gesehen oder gehört und dann habe ich ja dort auch noch seinen Vater kennengelernt. Wie das ausgefallen ist, wird man dann ja sehen." Die Vorgeschichte der beiden reicht zurück in die Datingshow. Dort zählte Nadja zu den echten Singles, die auf der Suche nach der großen Liebe waren. Giuliano gehörte dagegen zu den sogenannten Fakern und gab vor, ebenfalls ungebunden zu sein. Das Täuschungsmanöver zog er zusammen mit seiner damaligen Freundin Ariel (23) durch. Am Ende gewannen sie sogar die Show. Zum Forsthaus darf Nadja noch nicht viel verraten, einen kleinen Ausblick auf ihre Zeit dort gewährt sie Promiflash aber bereits: "Ich denke, ich war lustig."

In "Forsthaus Rampensau Germany" ziehen insgesamt zehn Promipaare gemeinsam in eine urige Berghütte in den österreichischen Alpen. Dort leben die Teilnehmer auf engstem Raum zusammen und kämpfen um das Preisgeld von 25.000 Euro. In Bezug auf den Sender gibt es dieses Jahr jedoch eine Neuerung: Die vierte Staffel läuft nicht mehr bei ProSieben, sondern hat bei Sixx ein neues Zuhause gefunden. Dort wird das Format immer freitags zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Zusätzlich gibt es jeweils zwei neue Folgen kostenlos zum Streamen auf Joyn. So können Fans das Geschehen in der Berghütte auch unabhängig vom TV-Programm verfolgen und sehen, wie sich das Zusammenleben der Promipaare entwickelt.

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Collage: RTLZWEI, Instagram / giulianohediger Collage: Nadja Großmann und Giuliano Lorenzo Hediger

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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