Trotz TV-Shows: Peter Klein hält sich nicht für prominent

Peter Klein (59) nimmt sich selbst offenbar nicht allzu wichtig. Der Realitystar, der auf Mallorca lebt, zeigte sich jetzt in einem neuen Instagram-Reel überraschend bescheiden. Obwohl er bereits in mehreren TV-Shows zu sehen war, möchte er von der Bezeichnung "Promi" nichts wissen. "Nein, ich würde mich niemals als prominent bezeichnen. Also, ich bin bekannt. Klar durch gewisse TV-Formate, die ich gemacht habe. Aber prominent? Da bin ich weit, weit weg", stellt er in dem Clip klar. Entscheidend ist für ihn vor allem, dass er seinen Alltag ganz normal bestreiten kann. Ob auf der Baleareninsel oder bei Besuchen in Deutschland: Durch Fußgängerzonen könne er laufen, ohne ständig erkannt zu werden.

Im Video erklärt Peter auch, woran er echte Prominenz festmacht. "Wenn man wirklich prominent ist, dann kann man sich eigentlich nicht mehr frei bewegen. Dann wird man ständig angesprochen und ständig nach Fotos gefragt", schildert er seinen persönlichen Maßstab auf Instagram. Ein weiteres Indiz ist für ihn die Notwendigkeit von Personenschutz. Wer wirklich prominent sei, müsse seiner Meinung nach teilweise auf Bodyguards zurückgreifen, um sich überhaupt noch einigermaßen frei in der Öffentlichkeit bewegen zu können. Bei ihm sei das nicht der Fall. Entsprechend bescheiden fällt sein Fazit aus: "Also, ich bin, wenn überhaupt, ein bisschen bekannt."

Peter Klein wurde ursprünglich an der Seite von Iris Katzenberger (59) einem breiten Publikum bekannt. Doch aus der gemeinsamen Liebesgeschichte wurde 2024 ein öffentlich ausgetragener Rosenkrieg, bei dem auch Peter nicht auf Seitenhiebe gegen seine Ex verzichtete. Mittlerweile hat sich der Realitystar längst auch als eigenständiges Gesicht in der TV-Welt etabliert. In verschiedenen Formaten stellte er sich neuen Herausforderungen und konnte dabei sogar einen Erfolg verbuchen: Gemeinsam mit Yvonne Woelke (46) sicherte er sich 2025 den Sieg bei Forsthaus Rampensau Germany. Ob Peter auch künftig im Reality-TV mitmischen und sich neuen Fernsehprojekten widmen wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Peter Klein, Bild-Renntag 2026

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Action Press / azee Peter Klein, Ex von Iris Klein

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